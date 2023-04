Controllore chiede di togliere i piedi dal sedile e viene preso a pugni sul tram a Roma: fermato un 46enne

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Aggressione sul tram a Roma. Un uomo in evidente stato di alterazione ha aggredito un controllore che gli aveva chiesto di togliere i piedi dal sedile. Datosi alla fuga, è stato poi raggiunto dalle forze dell’ordine e fermato. Il dipendente di ATAC è stato soccorso dal 118.

L’aggressione sul tram a Roma

Un controllore di ATAC, l’azienda pubblica di trasporti di Roma, è stato aggredito il 3 aprile mentre svolgeva il proprio lavoro.

Il tram sul quale viaggiava stava percorrendo la linea numero 5, e si trovava all’altezza di via Prenestina, alla periferia ovest della città.

Fonte foto: Tuttocittà Via Prenestina, nella zona est di Roma, dove è avvenuta l’aggressione al controllore

Durante un controllo avrebbe chiesto ad un uomo, un italiano di 46 anni, di togliere i piedi dal sedile sul quale erano appoggiati.

Il passeggero, in evidente stato di alterazione da eccessiva assunzione di alcool, ha quindi aggredito il controllore a pugni.

Violenza sui mezzi pubblici: i numeri in Italia

Le aggressioni ai controllori su mezzi pubblici sono molto comuni. Lo scorso settembre gli autisti erano arrivati a scioperare per protestare contro la mancanza di sicurezza nel loro lavoro.

Il controllore e l’autista che controlla il titolo di viaggio sono, per la legge, pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni.

Aggredirli quindi è già un reato molto grave, in quanto compiuto appunto contro un pubblico ufficiale. Si prevede infatti la reclusione da tre mesi a cinque anni. Anche le sole minacce, inoltre, sono punite severamente.

Arrestato l’aggressore, il controllore sta bene

A seguito dell’aggressione l’uomo si sarebbe dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Il controllore però ha prontamente avvisato le forze dell’ordine.

Il nucleo radiomobile di Roma lo ha individuato poi nei pressi di largo Preneste. Ancora alterato dall’alcool, l’uomo avrebbe opposto resistenza dopo la richiesta di mostrare i documenti dei poliziotti.

Il 46enne è stato poi detenuto per violenza a pubblico ufficiale per l’aggressione al controllore, e resistenza e minaccia per il suo comportamento al momento dell’identificazione.

Il controllore nel frattempo è stato medicato dai sanitari del 118, che non hanno riscontrato gravi lesioni. Il servizio del tram non ha subito rallentamenti o interruzioni a causa dell’accaduto.