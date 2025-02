Controllo in un autoparco a Cerignola, auto della polizia speronata: arresti e denunce per ricettazione

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 3 arresti e 6 denunce il bilancio di un’operazione congiunta delle forze dell’ordine a Cerignola. L’operazione, condotta nei giorni scorsi, ha visto coinvolte le Questure di Foggia e BAT, il Compartimento Polizia Stradale di Bari e la Polizia Locale di Andria, con l’obiettivo di contrastare i reati contro il patrimonio.

Controlli mirati e arresti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, sono stati effettuati controlli presso autodemolitori, autoparchi e rivenditori di pezzi usati. L’obiettivo era verificare gli aspetti autorizzativi e le misure di tutela ambientale, con particolare attenzione alla ricettazione.

Durante un controllo in un autoparco di Cerignola, tre individui hanno tentato la fuga alla vista degli agenti. Due di loro sono stati bloccati immediatamente, mentre il terzo ha cercato di scappare a bordo del suo veicolo, speronando le auto di servizio. Una volta fermato, è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Scoperte e denunce

All’interno del box controllato, è stata trovata un’auto risultata rubata. I tre individui sono stati quindi denunciati per ricettazione. Nei restanti box dell’autoparco sono state rinvenute altre 2 autovetture rubate, pezzi di auto di probabile provenienza illecita, disturbatori di frequenza noti come “jammer” e vari attrezzi per lo scasso e lo smontaggio di veicoli. I 6 titolari dei contratti d’affitto dei garage sono stati denunciati a piede libero.

Indagini in corso

I procedimenti sono attualmente nella fase delle indagini preliminari. Va precisato che la posizione delle persone coinvolte è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che non possono essere considerate colpevoli fino a una eventuale sentenza di condanna definitiva.

Fonte foto: IPA