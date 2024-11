Controlli dei Nas nelle mense delle scuole italiane, dalla muffa agli escrementi dei topi: problemi per 1 su 4

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dai controlli effettuati dai Nas nelle mense delle scuole italiane, sono emersi problemi in quasi un istituto su quattro.

Cosa è emerso dai controlli dei Nas nelle mense delle scuole italiane

Le attività ispettive condotte dai Nas dall’inizio dell’anno scolastico a oggi, come si legge in una nota dei Carabinieri, hanno interessato più di 700 mense scolastiche di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, dalle scuole dell’infanzia agli istituti superiori e universitari.

In quasi 1 mensa su 4 (circa 170) sono state riscontrate irregolarità che, nella maggioranza dei casi, “hanno riguardato carenze igienico-strutturali (diffusa umidità, formazioni di muffe, presenza di insetti e di escrementi di roditori) e autorizzative, la non rispondenza per qualità/quantità ai requisiti prestabiliti dai capitolati d’appalto, la mancata tracciabilità degli alimenti nonché l’omessa presenza di eventuali allergeni”.

Fonte foto: ANSA

Un momento di un controllo dei Nas in una mensa scolastica.

Multe per 130 mila euro per irregolarità nelle mense scolastiche

Complessivamente, i Nas hanno accertato 225 violazioni amministrative o penali e irrogato multe per 130 mila euro.

Nei casi più gravi, 5 gestori sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria ed è stato disposto il sequestro di punti cottura/dispense, oltre a 350 chilogrammi di alimenti (in cattivo stato di conservazione, privi di tracciabilità, scaduti e/o con etichettatura irregolare).

I casi di irregolarità nelle mense scolastiche scoperti dai Nas

Nella nota diffusa dai Carabinieri sono stati menzionati tre casi particolari:

A Treviso, in un centro educativo per l’infanzia, sono stati accertati il mancato possesso di autorizzazione all’esercizio della refezione scolastica e l’omessa registrazione sanitaria. L’intera struttura, che gestiva bambini di età compresa tra 2 e 6 anni, è stata posta sotto sequestro amministrativo.

In un asilo nido di Pescara è stata disposta l’immediata sospensione di tutte le attività di manipolazione e somministrazione di alimenti dopo che sono state accertate carenze igienico-sanitarie e strutturali dei locali e la mancata autorizzazione all’attivazione della mensa.

A Caserta, il titolare di una ditta incaricata del servizio di fornitura vitto per la refezione scolastica è stato denunciato per frode nelle pubbliche forniture, dopo che è stato appurato che veniva apposta fraudolentemente l’etichetta della ditta sulle vaschette di pasti prodotte da altre aziende.

Nel comunicato, i Carabinieri hanno tenuto a precisare che “le eventuali persone deferite all’Autorità giudiziaria sono da ritenersi presunti innocenti fino a un definitivo accertamento di colpevolezza in successiva sede processuale”.