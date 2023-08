Controesodo 2023 con bollino rosso e previsioni di traffico intenso nel fine settimana: autostrade a rischio

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Arriva il quarto e ultimo fine settimana di agosto, portando con sé il bollino rosso sulla circolazione stradale per via del ritorno dalle vacanze. È arrivato, in sintesi, il momento del controesodo 2023, caratterizzato da un flusso di traffico intenso diretto in particolare verso le regioni del Centro-Nord. Le autostrade e le strade principali si preparano ad accogliere un transito significativo di veicoli, in particolare durante le giornate di sabato 26 e domenica 27 agosto, con picchi di quasi mezzo milione di auto nelle ore di punta.

Le autostrade più trafficate

Le aree di maggiore attenzione in vista del grande rientro sono molteplici. La A2, conosciuta anche come “Autostrada del Mediterraneo“, vedrà un notevole afflusso di veicoli in direzione Nord, con possibili criticità da tenere d’occhio nel nodo di Pontecagnano-Battipaglia.

La statale 16, comunemente denominata “Adriatica“, sarà particolarmente trafficata nel tratto che va dalla Puglia al Veneto, mentre la strada statale 36, nota come “Del Lago di Como e dello Spluga“, richiederà un’attenzione particolare in Lombardia.

Il traffico nel Centro

La strada statale 7, meglio conosciuta come “Appia“, sarà attraversata da un flusso consistente tra la Campania e la Capitale.

Nel Lazio, attenzione anche alla statale 148, detta “Pontina“, e al Grande Raccordo Anulare di Roma, soprattutto nelle ore serali della domenica.

Traffico in autostrada, quando il bollino rosso

Le previsioni del traffico nel fine settimana delineano un quadro generale della situazione, che sarà sicuramente complicata esattamente come i precedenti weekend di agosto. Tutto potrà ovviamente variare in base alla fascia oraria, al tragitto e al luogo di partenza.

Venerdì 25 agosto flusso di veicoli abbastanza regolare durante la mattina, contrassegnata da bollino verde . Tuttavia, nel pomeriggio ci si aspetta un aumento del traffico con il passaggio al bollino giallo , a causa dei movimenti in uscita dalle principali località turistiche verso le città e anche per coloro che stanno intraprendendo viaggi di vacanza. Questa situazione tornerà alla normalità durante la serata (bollino verde).

flusso di veicoli abbastanza durante la mattina, contrassegnata da . Tuttavia, nel pomeriggio ci si aspetta un con il passaggio al , a causa dei movimenti in uscita dalle principali località turistiche verso le città e anche per coloro che stanno intraprendendo viaggi di vacanza. Questa situazione tornerà alla normalità durante la serata (bollino verde). Sabato 26 agosto ci sarà un traffico notevolmente più intenso , evidenziato come bollino rosso durante la mattinata sia per i viaggi di ritorno che per quelli in partenza. Nel pomeriggio , potrebbero sorgere difficoltà specialmente per coloro che stanno tornando dalle località balneari, pertanto è prevista la conferma del bollino rosso. Per i viaggi in partenza , il livello sarà invece di bollino giallo fino a giungere al bollino verde in serata.

ci sarà un traffico notevolmente , evidenziato come durante la sia per i viaggi di ritorno che per quelli in partenza. Nel , potrebbero sorgere difficoltà specialmente per coloro dalle località balneari, pertanto è prevista la conferma del bollino rosso. Per i , il livello sarà invece di fino a giungere al bollino verde in serata. Domenica 27 agosto le previsioni indicano ancora un elevato traffico contrassegnato da bollino rosso. La situazione sarà simile al giorno precedente per coloro che stanno tornando dalle ferie, con un bollino rosso sia al mattino che al pomeriggio verso le grandi città. Nel frattempo, il traffico in direzione delle località turistiche verrà classificato come bollino giallo durante la mattinata.

Divieto di transito per mezzi pesanti

Dalle 8 del sabato fino alle 16, verrà applicato un divieto di transito per camion e veicoli pesanti sulle autostrade. Questa restrizione si applica a veicoli e combinazioni di veicoli per il trasporto di merci con un peso complessivo superiore a 7,5 tonnellate, anche se vuoti.

Anche per domenica 27 agosto sarà in vigore un divieto di transito per i camion sull’autostrada dalle 7 del mattino fino alle 22.

Come evitare il traffico

Per evitare il traffico sull’autostrada, la polizia stradale suggerisce di partire ben informati sulle condizioni stradali, il traffico e le previsioni meteorologiche prima di iniziare il viaggio.

La scelta ottimale è di viaggiare quando il traffico è previsto essere meno intenso, specialmente durante i periodi con bollino verde, soprattutto in serata. In situazioni particolarmente affollate, è possibile considerare gli itinerari alternativi predisposti in caso di congestione sulle autostrade.