Conto corrente svuotato dopo aver portato il cellulare in assistenza, comprata anche una Bmw: tecnici indagati

Il conto corrente di una donna che aveva portato il cellulare in assistenza è stato svuotato. Secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, quattro persone – tra cui alcuni tecnici informatici – sarebbero entrati sul conto corrente usando i dati presenti sullo smartphone che avrebbero dovuto aggiustare. I quattro, indagati a piede libero per frode informatica, accesso abusivo a un sistema informatico e ricettazione, avrebbero sottratto dal conto corrente 87mila euro.

I quattro indagati sono tutti residente tra Caserta e provincia. La vicenda, sulla quale indaga la Procura di Napoli, è cominciata quando la donna, originaria di un Paese dell’Est Europa e residente in Italia, ha portato il cellulare in assistenza.

Una vera e propria truffa, che si è conclusa per la malcapitata con il conto corrente praticamente svuotato. In particolare, secondo la ricostruzione dei magistrati, un 38enne della provincia di Caserta sarebbe entrato sul conto corrente della vittima dopo aver carpito in modo fraudolento i codici di accesso.

Il 38enne avrebbe quindi effettuato tre bonifici verso conti postali a lui intestati per un valore complessivo di 77mila euro.

Oltre a diversi acquisti online, una parte del denaro presente sul conto corrente della vittima sarebbe stato usato come anticipo per l’acquisto di una Bmw X6 usata.

La vettura, prima intestata alla madre dell’uomo, è stata poi rivenduta. Gli acquisti online, invece, sarebbero stati effettuati usando la carta di credito della donna alla quale è stato svuotato il conto corrente. Anche in questo caso i codici di accesso sono stati carpiti dallo smartphone portato in assistenza.

Indagate quattro persone

Nei confronti del 38enne i giudici hanno rilevato l’aggravante del furto dell’identità digitale con abuso di prestazione d’opera.

A lui e alle altre tre persone coinvolte si contesta, inoltre, la circostanza di aver posto in essere una serie di condotte tendenti a “trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro” che era stato prelevato dal conto corrente della donna “in modo da ostacolarne concretamente l’identificazione della sua provenienza”.

Spetterà ora alla Procura di Napoli valutare la richiesta di rinvio a giudizio delle quattro persone coinvolte nella vicenda.