Conte vs Grillo, la lettera di 11 ex iscritti M5S contro l'ex premier: cosa c'è scritto e chi l'ha firmata

In casa M5S tiene banco la disputa tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Il leader e il garante si sono attaccati a vicenda nelle ultime settimane e ora a dare manforte al cofondatore del Movimento Cinque Stelle è una lettera scritta da 11 ex iscritti.

Giuseppe Conte sotto accusa: attacchi dal suo stesso partito

In essa, gli ex parlamentari intervengono nella diatriba poiché “non possono più restare in silenzio” e dopo essere rimasti “colpiti” dai modi e dai contenuti dell’affondo di Conte su Grillo.

Tra le varie accuse mossegli contro, l’ex premier viene tacciato di ingratitudine, di aver “indebolito e diviso” una realtà politica capace di arrivare al 32,7% prima di ripiombare al 9,99% sotto la sua guida. Responsabilità queste che, secondo chi firma la lettera, l’avvocato non si è mai preso.

Fonte foto: ANSA

Conte e Grillo insieme in uno scatto del 2023

Chi sono gli ex iscritti al M5S e cosa dice la lettera che hanno firmato

La lettera è stata visionata da Adnkronos che ne ha poi riportato i temi.

Tra i firmatari della stessa ci sono anche volti storici e di peso del M5S, come Nicola Morra, Elio Lannutti e Alessio Villarosa.

A siglarla sono stati inoltre Rosa Silvana Abate, Ehm Yana Chiara, Jessica Costanzo, Emanuele Dessì, Michele Sodano, Simona Suriano, Raffaele Trano e Andrea Vallascas.

Attacchi a Conte, difesa di Grillo: i contenuti della lettera degli ex iscritti al M5S

Ma sono tanti gli attacchi a Giuseppe Conte, reo di aver “preferito il potere al servizio” e di voler trasformare il M5S in un clone del Pd.

Si contesta la sua idea di istituire un’assemblea costituente del partito, di aver sostenuto Mario Draghi e non essersi assunto la responsabilità del “tracollo” delle ultime europee.

Secondo i firmatari, scaricare tutte le colpe delle difficoltà su Grillo, come ha fatto Conte, è stato “scorretto” e, anzi, lo scontro tra i due leader viene definito “grottesco” e paradossale in un Movimento che di leader doveva farne a meno, che “non era proprietà di nessuno” e ora, in virtù dei tanti recenti cambiamenti radicali, inizia ad “assomigliare a ciò che doveva combattere“.

Conte vs Grillo, i precedenti recenti

L’ambiente in casa M5S è teso da tempo. L’assemblea costituente del Movimento annunciata da Giuseppe Conte aveva creato nuovi contrasti con Beppe Grillo.

In una lettera, Grillo aveva identificato in una crisi d’identità interna la causa della crisi di consenso, rimproverando il leader del partito di non averlo coinvolto nella scelta di proclamare l’assemblea.

Non si era fatta attendere la risposta di Conte che, in modo garbato ma risoluto, aveva rispedito al mittente la richiesta di discutere in anticipo i temi da analizzare in assemblea costituente.