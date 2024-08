Consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Sora sferra uno schiaffo a uno studente: "Pagherò le conseguenze"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

“Ma come ti permetti? Tu mi hai rotto i cogli**i” e poi vola uno schiaffone. A sferrarlo l’avvocato Federico Altobelli, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Sora (Frosinone). Ad essere colpito uno studente di Giurisprudenza, Filippo Mosticone, componente dell’associazione “Sorani Fuorisede” nonché membro di Gioventù Nazionale. L’episodio si è verificato a notte fonda, intorno alle 4 di mattina del 22 agosto, al Parco Valente, dove si sta svolgendo la manifestazione musicale “Boario Playground”.

Sora, consigliere di Fratelli d’Italia dà uno schiaffo a uno studente

“Siamo esterrefatti – ha riferito Mosticone dopo lo schiaffo -, non abbiamo ricevuto scuse dal consigliere. Abbiamo altri due giorni per dimostrare che siamo tutto il contrario della prepotenza e aggressività che ci ha colpiti, ma ambasciatori di dialogo, incontro, aggregazione, divertimento sano”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il coordinatore provinciale di FdI, il deputato Massimo Ruspandini: “Stiamo esaminando il filmato ed abbiamo chiesto chiarimenti, vogliamo capire il contesto e le premesse di quanto mostrano le immagini prima di esprimerci su un episodio specifico”.

Fonte foto: ANSA Federico Altobelli mentre si avvicina a Filippo Mosticone

“La violenza non è mai strumento di dialogo e l’avvocato Altobelli finora è sempre stato alfiere del dialogo”, ha concluso Ruspandini.

La versione dell’avvocato Federico Altobelli

Anche l’avvocato e consigliere comunale Altobelli ha fornito la sua versione dei fatti, affermando di essere stato provocato e di essere pronto ad affrontare le conseguenze del suo gesto.

“Erano le 4 del mattino – ha raccontato Altobelli – non riuscivo a dormire per gli schiamazzi e va avanti così da quando quel parco, piccolo e vicino alle case, viene utilizzato per manifestazioni musicali”.

Altobelli a questo punto ha spiegato di aver avvisato più volte i vigili e di aver anche chiesto l’intervento dei carabinieri. Nulla però si è mosso.

Consigliere FdI: “Se vorranno denunciarmi pagherò le conseguenze”

“Stavo parlando con il responsabile della manifestazione – ha aggiunto -, dicendo che a quell’ora non possono continuare a restare nel parco e a disturbare chi vive lì vicino. A un tratto è arrivato quel ragazzo, che mi conosce perché purtroppo fa parte del mio stesso partito, militando in Gioventù Nazionale, e mi ha insultato gratuitamente. Per cinque volte mi ha detto: “Sei un pezzo di m***a.”.

Quindi il commento sull’aggressione: “A quel punto ho perso la pazienza e gli ho dato uno schiaffo, dicendogli che glielo avrebbe dovuto dare la madre per insegnargli l’educazione”.

“Se vorranno denunciarmi pagherò le conseguenze, ma racconterò l’accaduto. Mi dispiace per il gesto, ma non era uno schiaffo per picchiare quel ragazzo, ma di reazione a una situazione che ritengo fuori dalla grazia di Dio”, ha concluso Altobelli.