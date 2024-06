Consigliere altoatesino brucia foglio con bandiera arcobaleno e pubblica il video: chi è Jurgen Wirth Anderlan

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Sta facendo discutere l’ultimo gesto di Jurgen Wirth Anderlan, consigliere altoatesino noto per le sue provocazioni. Il politico ha condiviso sui propri profili social un video in cui brucia con un accendino un foglio di carta con il logo di Castel Tirolo e la bandiera arcobaleno. Anderlan ha commentato scrivendo “Heimatliebe statt Pride”, ovvero “amor di patria anziché Pride”, in polemica con l’inizio di giugno, il pride month (mese dell’orgoglio LGBTQIA+).

Il video in cui il consigliere altoatesino brucia un foglio con la bandiera arcobaleno

“La dittatura della tolleranza del Tirolo multicolore dedica l’intero mese di giugno alle famiglie arcobaleno e alla diversità”, spiega Wirth Anderlan nel video, prima di dar fuoco al foglio.

“Va bene – prosegue, parlando davanti alla telecamera -, ma se il simbolo della nostra patria, il nostro Castel Tirolo, deve essere usato per questa folle comunità religiosa, allora è stata chiaramente superata una linea rossa“.

Un frame del video pubblicato

“L’unica bandiera che rappresenta il nostro popolo tirolese è quella dietro di me”, conclude l’uomo, facendo riferimento alla bandiera biancorossa con l’aquila tirolese.

La replica alla “linea rossa”

Il gesto arriva anche come replica alla “linea rossa” che numerosi consiglieri provinciali avevano simbolicamente tracciato nei suoi confronti durante un sit-in in piazza Magnago, davanti all’ingresso del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

Alcuni giorni prima, a Vienna, Wirth Anderlan aveva parlato di un “demone non eletto” alla guida dell’Unione Europea, auspicando per chi aveva gestito la pandemia di finire “in manette a lavorare in una cava”.

Chi è Jurgen Wirth Anderlan

Jürgen Wirth Anderlan, classe 1970, è un consigliere altoatesino ed ex comandante degli Schützen sudtirolesi, l’organizzazione paramilitare ispirata ad antichi corpi di tiratori scelti del Tirolo.

È maestro di sci con qualifica statale e frutticoltore, ha due figli ed è nonno.

Grazie a posizioni no vax e anti-migranti ha conquistato due seggi alle elezioni del 21 ottobre 2023, con la sua lista “Jwa” (le sue iniziali) che ha raccolto a sorpresa il 5,3% dei voti.

“Non ho fatto tutta questa campagna elettorale per convincere qualcuno – aveva dichiarato -. Sono rimasto sempre la stessa persona. Forse è questo che le persone hanno gradito”.