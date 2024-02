Consigliera Pd Marta Bruschi esce dall'aula per allattare e viene attaccata dalla Lega a Biella: la risposta

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Scontro politico a Biella. Un consigliere della Lega, Alessio Ercoli, ha attaccato la presidente del gruppo PD Marta Bruschi per un’assenza in consiglio comunale. La politica si era però allontanata per allattare la figlia di 8 mesi.

Le dichiarazioni del consigliere della Lega

Durante il consiglio comunale di Biella di mercoledì 21 febbraio un consigliere della Lega ha attaccato il gruppo del Partito Democratico per l’assenza della presidente e futura candidata sindaca, Marta Bruschi, assentatasi per motivi familiari.

“Vedo che tra i banchi della minoranze c’è un’assenza importante. A due delibere dalla fine, il nuovo capogruppo Pd nonché candidata sindaca è andata via” ha esordito Ercoli una volta notata l’assenza della collega.

“Non è un consigliere qualunque, sono le 9:30 di sera, questo dimostra un ottimo interesse nei confronti della politica. Immagino come possa un domani fare il sindaco“ha concluso nel suo intervento il consigliere della Lega.

La risposta della consigliera Marta Bruschi

Ercoli però ignorava che Bruschi, madre di una bambina di 8 mesi, si era assentata per poter andare ad allattare la figlia e farla addormentare. Il consiglio comunale era cominciato alle 14:00 del giorno stesso.

La ragione dell’assenza della candidata sindaco del PD è stata fatta immediatamente notare dai suoi collegi, in particolare dal consigliere di Buongiorno Biella Andrea Foglio Bonda: “Stai seriamente dicendo che una donna che va a guardare la sua bambina non può fare il sindaco?” ha incalzato.

In seguito la stessa Bruschi ha commentato la vicenda: “Mia figlia ha otto mesi e per dormire vuole la mamma, a quell’età è una presenza importante. Quindi quando il consigliere Ercoli mi ha attaccato non ero presente. E ne ha approfittato per darmi contro” ha detto la presidente del gruppo PD.

La reazione del PD di Biella e di Ercoli

Anche il consigliere della lega che ha attaccato Bruschi ha tenuto a chiarire quanto detto: “Sulla consigliera Marta Bruschi non ho fatto allusioni. Ma l’abbandono del consiglio comunale significa scarso senso civico. Se avesse comunicato avremmo trovato soluzione”.

Sostegno invece dal PD di Biella alla candidata Sindaco: “Solidarietà a Marta Bruschi, la candidata sindaco del Pd a Biella che si è assentata per alcuni minuti dall’aula del consiglio comunale per andare ad allattare la figlia e che, per questo, è stata insultata da un consigliere della Lega”.