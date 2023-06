Conor McGregor accusato di violenza sessuale da una donna: "Mi ha aggredita in bagno durante le finali Nba"

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Conor McGregor, campione di arti marziali miste e pugilato, non è nuovo a guai con la legge. Nella lunga lista di arresti si contano reati quali risse, assalti a persone o a pullman, distruzione di oggetti personali e violenza sessuale. L’atleta perde spesso il controllo e per questo il suo personaggio è considerato controverso.

Chi è Conor McGregor

Conor McGregor è un volto noto delle arti marziali miste. È stato un campione di MMA e si è portato a casa record, ancora imbattuti, di KO eseguiti in poco più di un minuto. Un personaggio che fin da subito è stato accolto bene dal mondo dello sport, un vero campione capace di far convogliare l’attenzione del mondo intero verso le arti marziali miste.

McGregor ha però un lato oscuro: i suoi comportamenti controversi, fin troppo spesso aggressivi e pericolosi. La violenza del campione è arrivata anche in Italia dove ha incontrato e aggredito Francesco Facchinetti.

Fonte foto: ANSA

L’accusa di violenza

Conor McGregor si è reso protagonista dell’ennesima notte folle all’insegna della violenza. Non è la prima volta che l’ex lottatore di MMA manda qualcuno all’ospedale. Oltre i pugni contro la mascotte in campo, durante la partita di NBA al Kasey Center di Miami verrà ricordata anche per l’accusa di violenza sessuale.

Secondo il racconto rilasciato dalla donna aggredita, la violenza sarebbe avvenuta in un bagno dello stadio. La vittima ha accusato di complicità le guardie di sicurezza presenti sul posto. McGregor nega ogni accusa e la sua legale ha replicato dicendo che “il signor McGregor non si lascerà intimidire”. Intanto i Miami Heat, padroni di casa della partita, hanno annunciato che sono in corso le indagini e che esistono dei video del corridoio dove sarebbe iniziata la violenza.

La lunga lista di reati e arresti

La violenza sessuale denunciata dalla donna a Miami non è la prima accusa di questo genere mossa contro Conor McGregor. L’ultima denuncia nota è quella dell’estate del 2020, quando McGregor è stato arrestato in Corsica con l’accusa di abuso sessuale, la terza nel suo personale bagaglio di accuse. In seguito è stato rilasciato.

L’ex lottatore di MMA non è nuovo ad arresti e reati più o meno gravi. Nella lunga lista di guai con la legge si parte dalla sospensione della patente per aver superato il limite di velocità, fino ad aggressioni fisiche e sessuali. Dalle accuse l’atleta, per quanto controverso, riesce a uscirne sempre bene. Nel 2019, per esempio, ha aggredito un anziano in un pub di Dublino, ma dopo aver pagato una multa ha comprato il pub e ha vietato all’uomo di entrare.