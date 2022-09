Congedo mestruale per le donne che soffrono di endometriosi: svolta storica di un azienda veneta

Ha un che di storico la decisione presa da un’azienda di Venezia, che ha disposto un congedo mestruale di un giorno per le dipendenti che soffrono di ciclo doloroso. Non sarà necessario presentare certificati medici e non è l’unica misura introdotta per valorizzare il welfare aziendale.

Sì al congedo mestruale: la svolta della Ormesani

In attesa della politica e di una legge che faccia fare anche all’Italia un passo avanti nel riconoscimento di diritti e tutele per le donne affette da endometriosi, un’azienda di Quarto d’Altino ha deciso di intervenire direttamente.

La Ormesani Srl, riferisce La Nuova Venezia, ha disposto infatti per le proprie dipendenti la possibilità di prendersi un giorno di malattia in caso di ciclo mestruale particolarmente doloroso e potenzialmente causato proprio da endometriosi. Dopo un sondaggio interno, l’azienda veneziana che si occupa di logistica, spedizioni e operazioni doganali ha deciso di introdurre l’iniziativa, partita dal mese di agosto.

“Il congedo è nato semplicemente come gesto che noi consideriamo umano” hanno dichiarato i fratelli Ormesani al Corriere del Veneto, sostenendo inoltre che anche l’azienda otterrebbe un vantaggio indiretto perché “una persona che viene in ufficio e che sta male non offre lo stesso livello di prestazione che può assicurare quando invece è in salute”.

Non verranno chiesti certificati medici

La novità, che segna un primo storico caso aziendale in Italia, va di pari passo anche ad altre misure introdotte per le donne che lavorano alla Ormesani: oltre ad aver sdoganato il tema delle mestruazioni, ancora troppo velato in Italia, l’azienda installerà distributori di assorbenti gratuiti nelle toilette delle sue quattro sedi sparse per l’Italia.

Le dipendenti, circa una cinquantina con età media attorno ai 37 anni, potranno così prendersi un giorno di congedo mestruale durante il picco mensile di dolore, spesso causato da endometriosi – patologia particolarmente invalidante per le donne.

La Ormesani inoltre ha deciso di affrontare la questione in maniera decisamente aperta: non saranno richiesti certificati medici o richiedere l’autorizzazione dai responsabili di reparto. Il congedo verrà disposto sulla base della fiducia tra dipendente e azienda, oltre che rispetto della privacy.

Cos’è l’endometriosi e quante donne ne soffrono

Patologia tanto comune quanto ancora sotto silenzio, l’endometriosi è causata dalla presenza di una mucosa (che solitamente riveste solo la cavità uterina) anche all’esterno dell’utero. Può causare dolore mestruale cronico e persistente, così come astenia, lieve ipertermia e fenomeni depressivi.

Secondo il sito del Ministero della Salute, in Italia questa condizione riguarda il 10-15% delle donne in età riproduttiva e il 30-50% delle donne infertili o con difficoltà a concepire. Una platea di 3 milioni di donne non tutelate a livello legislativo.

Negli ultimi anni si è riaccesa la battaglia sociale per intervenire su problemi femminili spesso ancora troppo stigmatizzati: personalità come Giorgia Soleri (affetta da vulvodinia) hanno gettato una luce su endometriosi e dolori mestruali, in attesa che anche l’Italia, come altri Paesi europei, si decida ad intervenire.

FAQ Come si fa a capire se si soffre di endometriosi? L'endometriosi causa dolore pelvico soprattutto nelle fasi pre-mestruali, dolore mestruale intenso e dolore durante i rapporti sessuali. Può essere anche asintomatica. Quali Paesi prevedono il congedo mestruale per le donne? Oltre alla Spagna, nessun altro Paese in Europa considera ancora il congedo mestruale. Nel mondo, il congedo è concesso in: Giappone

Corea del Sud

Indonesia

Taiwan

Zambia Qual è la tassazione sugli assorbenti in Italia? In Italia gli assorbenti non sono considerati beni di prima necessità. Con la legge di bilancio 2022, l'aliquota è stata abbassata dal 22 al 10%.