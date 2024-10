Confronto in tv tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe dopo anni di battaglie legali: cos’è successo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sette anni di battaglie legali e un caso che, almeno in Tribunale, è stato chiuso. Sembra non essere però così nella realtà tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, che si sono confrontati in tv nel tentativo di trovare una riconciliazione che, nonostante le apparenze, non sembra essere arrivata.

La causa tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe

Nella giornata di oggi – domenica 27 ottobre 2024 – nel corso della puntata di Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin che va in onda su Canale 5, tra i vari ospiti presenti ce n’erano due che non si incontrano, almeno pubblicamente, da diversi anni: Giancarlo Magalli e Adriana Volpe.

Non personaggi a caso, dato che i due sono stati fianco a fianco per diversi anni alla conduzione de I fatti vostri (oltre a un’esperienza per Mezzogiorno in famiglia), una collaborazione che è però finita molto male.

Fonte foto: ANSA Giancarlo Magalli Adriana Volpe alla conduzione de “I fatti vostri”

La rottura tra i due è difatti arrivata in Tribunale, con due processi e tre sentenze che alla fine hanno portato il conduttore alla condanna del pagamento di 700 euro, delle spese processuali e a un risarcimento dei danni di 5mila euro alla parte civile per un commento diffamatorio pubblicato su Facebook.

Le parole di Adriana Volpe

Adriana Volpe, ospite di Silvia Toffanin, ha così spiegato la sua decisione di ricorrere agli avvocati contro Magalli: “Io ho voluto denunciare Giancarlo Magalli perché credo che nessuna donna meriti di sentirsi dire o di essere trattata in certi modi nella vita e nel luogo di lavoro”.

“Ci sono stati ben due processi perché, nonostante lui continuasse a dire che non rilasciava interviste o dichiarazioni, alla fine mi nominava sempre – ha poi continuato la Volpe – Una volta, Massimo Giletti gli disse che avrebbe potuto dire qualcosa su di me e lui rispose ‘Io non parlo delle bestie’”.

La conduttrice ha confessato che “dopo 7 anni in cui ho spesso pensato che questa storia non sarebbe mai finita, Giancarlo si è presentato, si è seduto accanto a me e abbiamo iniziato a raccontarci le nostre vite. Ho parlato con lui come non avevo mai fatto”. Una chiusa che sembra presuppore l’arrivo della pace.

La risposta di Magalli

A questo punto Giancarlo Magalli è entrato in studio e, dopo aver salutato la padrona di casa e la sua ospite, ha esordito rivolgendosi ad Adriana Volpe: “Io le chiedo scusa volentieri ma devo dire che se lei fosse stata uomo, tutto questo non sarebbe successo. Le chiedo scusa perché ha sofferto nei sette anni scorsi”.

Una risposta che proprio non è andata giù alla Volpe, che ha risposto sottolineando che “se dici certe cose, mi fai capire che ancora non hai inteso bene come mi sono sentita. A me dispiace perché tutto questo avrebbe avuto un senso se tu avessi capito che mi hai ferita ma mi sembra che tu ci debba ancora lavorare”.

Sebbene alla fine del dialogo i due si sono stretti la mano, con la Toffanin che sembrava chiedere più che affermare che la pace è ormai sugellata, il gelo tra i due non sembra essersi ancora sciolto del tutto.