Condannato l'omicida dello chef di "4 Ristoranti" Alessio Madeddu: pena di 23 anni per Angelo Brancasi

Condannato il reo confesso dell’omicidio dello chef Alessio Madeddu, diventato famoso per la partecipazione al programma televisivo “4 Ristoranti”, il 28 ottobre del 2021. Il panettiere 45enne Alessio Brancasi dovrà scontare 23 anni di carcere per aver ucciso a coltellate il cuoco pescatore di Teulada, davanti al suo ristoranti di Porto Budello, nella provincia del Sud Sardegna. Lo hanno deciso i giudici della Corte d’Assise di Cagliari, fissando anche una provvisionale di 140mila euro per la famiglia della vittima.

La condanna

Come riportato da Ansa, Brancasi ha ricevuto dal collegio una condanna comprensiva delle attenuanti generiche per la confessione subito dopo l’arresto e considerato anche che l’avvocato difensore, Giovanni Fara, aveva scelto di ammettere l’intero fascicolo della pm, saltando così tutta la fase del dibattimento.

Per l’imputato il pubblico ministero Rita Cariello aveva chiesto una condanna a 27 anni, contestando l’omicidio pluriaggravato.

I rilievi della scientifica davanti al ristorante di Porto Budello dello chef Alessio Madeddu

L’omicidio dello chef di “4 Ristoranti”

L’omicida aveva confessato di aver ucciso Chef Madeddu poche ore dopo il delitto, nella notte tra il 27 e il 28 ottobre di tre anni fa.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dall’accusa, il movente sarebbe stata la gelosia per un presunto tradimento: Brancasi si sarebbe vendicato perché sospettava una relazione tra Madeddu e sua moglie e dipendente, all’epoca dei fatti, Marinella Atzori.

Durante il processo, la donna ha negato di essere stata l’amante dello chef 52enne, raccontando ai giudici e all’avvocato della difesa di non aver mai avuto una relazione, ma solo un rapporto di amicizia.

Chi era Alessio Madeddu

Secondo la testimonianza della sorella di Atzori, Brancasi si era presentato davanti al ristorante dello chef dopo una discussione con la moglie sulla relazione con Madeddu, avvenuta la sera del delitto.

Arrivato di fronte al locale il panettiere aveva affrontato il presunto rivale in amore, ma durante la discussione aveva perso il controllo, uccidendo il cuoco-pescatore di Teulada.

Da quanto stabilito dal medico legale, Roberto Demontis, lo chef 52enne è stato ucciso con diverse coltellate al corpo e un oggetto contundente alla testa, probabilmente un’accetta trovata sulla scena del delitto, per essere infine travolto con l’auto.

Chi era Alessio Madeddu, i precedenti

Nel suo ristorante Madeddu stava scontando una pena ai domiciliari per aver ribaltato con una ruspa l’auto dei carabinieri. Oltre alla notorietà raggiunta per la partecipazione allo show televisivo “4 Ristoranti” con Alessandro Borghese, infatti, lo chef era finito sotto i riflettori per l’aggressione ai militari dell’Arma la sera del 2 novembre 2020.

Per la vicenda era stato condanna per tentato duplice omicidio, danneggiamento e resistenza a 6 anni e 8 mesi di reclusione, dei quali 5 mesi trascorsi in custodia cautelare, dopo aver assaltato la pattuglia di carabinieri che gli aveva ritirato la patente al suo rifiuto di sottoporsi all’alcol test.