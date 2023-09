Concluso il viaggio del leader nordcoreano Kim Jong-un in Russia: giubbotti e armi, cosa gli ha regalato Putin

Si è concluso il viaggio in Russia di Kim Jong-un. Il leader nordcoreano ha ricevuto dal presidente russo Vladimir Putin giubbotti antiproiettile e droni come omaggio per la sua visita ufficiale nella Federazione russa.

Kim rientra in Corea del Nord

Kim Jong-un ha concluso, domenica 17 settembre, una visita di sei giorni nella Federazione russa che lo ha visto tenere colloqui con l’omologo russo Vladimir Putin e con il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu.

“La cerimonia di partenza del leader di Pyongyang si è svolta alla stazione Artiom-Primorsky-1, dove si trovava già il treno blindato di Kim Jong Un”, ha scritto l’agenzia Ria Novosti.

Il treno di Kim Jong-un si è diretto verso il valico di frontiera di Khassan, a circa 250 chilometri di distanza”, ha reso noto la Tass.

Come nota la Cnn, il viaggio in Russia ha fatto emergere l’ipotesi che la Corea del Nord possa fornire a Mosca armi utili per supportare l’invasione russa dell’Ucraina.

Kim viaggia poco all’estero e ha ricevuto un’accoglienza sontuosa, trascorrendo gran parte del viaggio visitando siti e infrastrutture militari.

Fonte foto: ANSA Uno dei momenti della visita ufficiale di Kim in Russia

Consegnati al leader nordcoreano droni e giubbotti antiproiettile

Alla sua partenza, il governatore della regione russa estremo-orientale di Primorye, ha consegnato a Kim Jong-un un giubbotto antiproiettile e un set di droni, secondo quanto riferito dall’agenzia russa Tass.

“Si tratta di un giubbotto antiproiettile con zone di protezione per il petto, le spalle, la gola e l’inguine, ed è molto più leggero di altri giubbotti simili”, ha aggiunto l’agenzia di stampa statale.

Kim ha ricevuto anche cinque droni kamikaze prodotti nella stessa regione e un drone da ricognizione Geranium-25, ha aggiunto la Tass.

Gli obiettivi della visita

Ki ha potuto ispezionare, nella sua visita nella Federazione russa, bombardieri strategici, missili ipersonici e navi da guerra russi con capacità nucleare.

Kim e Putin si sono incontrati mercoledì 13 settembre nell’Estremo Oriente russo e hanno avuto un incontro di cinque ore presso lo Vostochny Cosmodrom, nel quale il leader russo ha riferito che Kim ha mostrato “grande interesse” per la tecnologia in possesso di Mosca.

Dopo il colloquio, Kim ha offerto il suo sostegno a Putin, affermando che sarà “sempre al fianco della Russia“.

Secondo l’agenzia stampa Kcna, Kim Jong-un e il ministro russo Shoigu hanno discusso della cooperazione militare “tra le forze armate dei due Paesi e nei settori della difesa e della sicurezza nazionale“.