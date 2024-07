Concerto dei Subsonica a Trento cancellato, ma erano stati venduti già i biglietti: mistero sul live fantasma

Il concerto dei Subsonica viene annullato senza preavviso e tra i fan si rischia la sollevazione popolare. L’esibizione del noto gruppo torinese, in programma a Trento il 2 agosto, è stata cancellata all’insaputa di tutti coloro che per oltre due mesi hanno continuato ad acquistare il biglietto sui principali portali di ticketing online. Una svista dalla quale però la band si è dissociata attraverso i propri canali social ufficiali.

L’evento a Trento

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, il concerto dei Subsonica sarebbe stato incluso nel programma del festival estivo “Trentino Music Arena“, nel quale sarebbero rientrati anche altri artisti del livello di Fiorella Mannoia, dei Pooh, di Fabrizio Moro, dei Santi Francesi e anche degli Europe, la rock band svedese di fama mondiale degli anni ’80, che tra le montagne trentine suoneranno lo storico successo “The final countdown”.

L’esibizione del gruppo di Torino, però, non sarebbe mai risultata nella locandina dell’evento, perché mai autorizzata dal Centro servizi Santa Chiara, gestore dell’area concerti di Trento.

Il concerto dei Subsonica cancellato

Da quanto precisato dal direttore dell’ente, Massimo Ongaro, infatti, in verità il concerto dei Subsonica “non è mai esistito“.

“Non so assolutamente cosa sia successo. Che io sappia non siamo mai stati nemmeno in trattativa per una data dei Subsonica” ha dichiarato il responsabile, secondo cui “qualcuno avrebbe cercato una forzatura pubblicando quella data”, dando forse per scontato il via libera del Centro servizi Santa Chiara di Trento, che però non è mai arrivato.

La conferma è arrivata, infine, dalla bacheca social della band, che ha condiviso attraverso una storia l’avviso pubblicato sui suoi profili dalla società Live Nation, produttrice e promotrice le date di alcuni tra i migliori artisti italiani, che avrebbe inserito ufficialmente quella di Trento tra le esibizioni del tour estivo dei Subsonica.

Il rimborso dei biglietti venduti

“A causa di motivi logistici indipendenti dalla volontà della band, la data dei Subsonica prevista alla Trentino Music Arena di Trento il 2 agosto è cancellata” si legge sugli account ufficiali di Live Nation, nei quali viene data l’indicazione per chiedere il rimborso dei biglietti, la cui vendita è stata bloccata soltanto nelle ultime ore, come confermato anche dalle piattaforme Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster.

“Le richieste di rimborso dei biglietti precedentemente acquistati – ha comunicato Live Nation – per essere considerate valide devono essere eseguite entro le ore 13 del 9 agosto“.