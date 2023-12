Concerto di Calcutta a Napoli al Palapartenope salta per problemi di salute: l'evento risulta "cancellato"

Il concerto di Calcutta in programma al Palapartenope di Napoli nella serata di oggi, martedì 12 dicembre, è stato annullato per motivi di salute. Dopo che davanti alla location dell’evento erano apparsi alcuni manifesti che annunciavano l’annullamento del concerto e la notizia era iniziata a circolare tra i fan, è arrivata anche la conferma ufficiale da parte di Livenation e Dna concerti e da parte dell’artista stesso.

L’annuncio ufficiale sul concerto di Calcutta a Napoli

Nel comunicato ufficiale di Livenation e Dna concerti sull’annullamento del concerto di Calcutta a Napoli si legge:

“Livenation e Dna concerti comunicano che lo show di Calcutta previsto per questa sera al Palapartenope di Napoli è stato cancellato a causa di indisposizione influenzale dell’artista. Nelle prossime ore verranno comunicati i dettagli sul recupero e spostamento della data oppure sulla cancellazione definitiva dello spettacolo con relative indicazioni per rimborsi dei biglietti. Al momento le altre date previste il 14 dicembre 2023 a Padova, il 16 dicembre a Torino e il 18 e 19 dicembre a Milano restano regolarmente confermate”.

Il messaggio di Calcutta ai suoi fan di Napoli

Sul suo profilo Instagram ufficiale, Calcutta ha pubblicato una Storia per far chiarezza sulle sue condizioni di salute e su cosa succederà ora alla luce dell’annullamento della data al Palapartenope di Napoli. Il messaggio del cantautore ai suoi fan:

“Purtroppo mi sono svegliato con la febbre alta (molto). Stiamo facendo di tutto per spostare la data invece che cancellarla. Mi dispiace molto. Ci tenevo a fare questo concerto a Napoli”.

Il tour estivo 2024 “Relax” di Calcutta

Solo alcune settimane fa, Calcutta (al secolo Edoardo D’Erme, classe 1989, nato a Latina) aveva annunciato le date del suo tour estivo 2024, che si chiuderà proprio in Campania ma non a Napoli: la data in questione è in programma il 28 luglio del 2024​​ al Planet Arena dei Templi di Paestum (in provincia di Salerno). Per il momento, quindi, non sono previsti altri concerti di Calcutta a Napoli.

Il tour estivo 2024 di Calcutta si intitola ‘Relax‘, come l’ultimo album del cantautore indie, che è arrivato nei negozi musicali e in streaming venerdì 20 ottobre. La prima traccia estratta come singolo dal nuovo album di Calcutta si intitola ‘2 minuti’.