Concerto di Bruce Springsteen a Monza dopo il nubifragio è a rischio? Le condizioni del palco prima dello show

La forte ondata di maltempo che ha colpito Monza nelle scorse ore ha creato numerosi danni e disagi in città. Proprio a Monza è previsto nella serata di oggi, martedì 25 luglio, il concerto di Bruce Springsteen. L’evento si svolgerà come da programma?

Le ultime notizie sul concerto di Bruce Springsteen a Monza

Tantissime persone, come riportato da ‘Monza Today’, hanno deciso di vendere il proprio biglietto per il concerto di Bruce Springsteen al Parco di Monza, ma la macchina organizzativa ha continuato a lavorare senza sosta nonostante il maltempo.

All’alba di martedì 25 luglio, Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts, ha pubblicato su Facebook l’immagine del palco pronto nel prato della Gerascia. Lo stesso Trotta, nella giornata di lunedì, aveva detto in alcune dichiarazioni riportate da ‘La Stampa’: “Stiamo lavorando perché domani sia una giornata memorabile per tutti e sono certo che lo sarà. Siamo in perfetta sintonia con tutte le istituzioni locali monitorando continuamente l’evoluzione meteorologica che sicuramente ci disturberà ancora oggi ma senza impedirci di proseguire in sicurezza negli allestimenti necessari”.

La richiesta degli ambientalisti

Bianca Montrasio, del Comitato Parco e la Villa è anche mia, ha affermato in alcune dichiarazioni riprese da ‘La Stampa’: “Dopo il nubifragio che ha investito la città e ha provocato seri danni al Parco, tra cui lo sradicamento di una del due querce gemelle monumentali nei Giardini, con il personale e i volontari impegnati a cercare di rimediare i danni e il Parco chiuso al pubblico è da irresponsabili tenere la kermesse alla Gerascia aggravando una situazione già molto pesante per la fragilità del Parco e mettendo a rischio migliaia di persone. Ripensateci”.

Le parole del sindaco Paolo Pilotta

Il sindaco di Monza Paolo Pilotta, parlando con ‘Lapresse’ lunedì, aveva detto: “A oggi (lunedì, ndr), il concerto di Bruce Springsteen non è pregiudicato. Devo comunque fare tutta una serie di riunioni per fare una valutazione, confrontandomi con la Protezione Civile. In questo momento l’organizzazione che sta gestendo tutto non ha rilevato danni, il palco viene ripulito. Quindi ribadisco: per ora l’evento è confermato, ma manteniamo un atteggiamento interlocutorio”.

I danni causati a Monza dal maltempo

Nella mattinata di martedì 25 luglio Monza si è svegliata sotto un cielo limpido ma in città sono presenti i segni della furia della violenza della natura, tra alberi abbattuti, piante sulle automobili e in mezzo alla strada e tratti allagati. Il temporale, nella giornata di lunedì, ha scoperchiato anche due tetti.

I principali interventi nella serata di lunedì 24 luglio, come riportato da ‘Monza Today’, hanno riguardato le vie Borgazzi (pianta caduta), via Campania (albero appoggiato a una abitazione), via Volturno (albero in mezzo alla strada), via D’Annunzio, viale Brianza e viale Cesare Battisti (alberi caduti sulle auto). Situazione critica anche in via Correggio, Tiepolo, Tintoretto e via Marsala.

A Lissone, in provincia di Monza, una donna è morta schiacciata da un albero nella giornata di lunedì 24.