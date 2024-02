Concerto AC/DC in Italia sabato 25 maggio 2024 a Reggio Emilia: unica data, tutte le info sui biglietti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Gli AC/DC saranno in concerto in Italia nel 2024: ora è ufficiale. La leggendaria band si esibirà in occasione di una unica data a Reggio Emilia. Le prime informazioni sui biglietti sono state già rese note.

L’annuncio del concerto degli AC/DC in Italia nel 2024

Gli AC/DC hanno annunciato il POWER UP European Tour, dedicato al loro ultimo album in studio (intitolato proprio ‘Power up’), che ha raggiunto la prima posizione in classifica in 21 paesi del mondo. Ventuno sono anche gli show previsti tra Germania, Italia (sabato 25 maggio), Spagna, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Inghilterra, Slovacchia, Belgio, Francia e Irlanda durante la prossima estate. Il POWER UP European Tour, che vedrà la band salire sui palchi degli stadi e delle arene più grandi del Vecchio continente, è il primo tour in Europa dopo più di 8 anni.

Sui social, la band ha scritto: “Siamo entusiasti di annunciare finalmente il Tour Europeo ‘POWER UP’. Angus, Brian, Stevie e Matt si uniranno a Chris Chaney per portare la torcia di Cliff. Il tour ci vedrà suonare in Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Inghilterra, Slovacchia, Belgio, Francia e Irlanda quest’estate. Non vediamo l’ora di vedervi tutti là fuori”.

Le info sui biglietti per il concerto degli AC/DC a Reggio Emilia

I biglietti nominali per il concerto degli AC/DC in programma alla RCF Arena di Reggio Emilia sabato 25 maggio (unica tappa italiana del POWER Up European Tour) saranno in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone (online e punti vendita).

Sarà possibile acquistare i ticket a partire dalle ore 10 di venerdì 16 febbraio, per un acquisto massimo di 4 biglietti per account. Si potrà effettuare solamente un cambio di nominativo per biglietto a partire da giovedì 25 aprile.

Come sempre, Barley Arts ha invitato a non affidarsi a circuiti di Secondary Ticketing.

Brian Johnson e Angus Young.

Il concerto degli AC/DC in Italia e la partnership con Trenitalia

Frecciarossa è treno ufficiale della tappa italiana del POWER Up European Tour degli AC/DC.

A partire dal 17 febbraio, chi ha un biglietto per il concerto alla RCF Arena di Reggio Emilia di sabato 25 maggio potrà acquistare sul sito di Trenitalia i biglietti della Speciale Eventi con sconti dal 20% all’80% per raggiungere comodamente la città emiliana. Saranno previsti inoltre dei treni speciali, i cui dettagli saranno diffusi in seguito.