Conad e il ritiro massivo di insalata capricciosa, errore nella data di scadenza: qual è il lotto richiamato

Il ministero della Salute ha reso noto il ritiro dai supermercati italiani di un lotto di insalata capricciosa a marchio Conad. Il richiamo è stato effettuato a seguito della scoperta di un’errata data di scadenza riportata su alcune confezioni. Sebbene le Autorità non abbiano imposto un ritiro obbligatorio, è stata fornita un’indicazione sulla data corretta entro la quale il prodotto può essere consumato in sicurezza. Oltre tale termine, si consiglia ai consumatori di restituire l’insalata capricciosa al punto vendita.

Lotto richiamato: insalata capricciosa

Il ministero della Salute, nella pagina dedicata ai richiami alimentari per rischi alla salute, ha richiamato un lotto di insalata capricciosa marchio Conad.

La nota fa riferimento a “Insalata capricciosa” e l’immagine mostra il prodotto all’interno di un contenitore arancione. Il lotto richiamato è riconoscibile attraverso il nome del prodotto commercializzato e della regione sociale “Santori & Schillirò s.r.l”, mentre la data di scadenza è 29-12-2025.

La confezione richiamata è quella da 200 grammi. Sulla nota sono segnati i dati di riferimento per il prodotto sotto richiamo. Si legge:

Data di scadenza errata: sull'unità di vendita è scritta 29/12/2025 (invece doveva essere 29/12/2024)

Nelle avvertenze si legge che il prodotto è sicuro alla data 29/12/2024, oltrepassata questa data il prodotto non è più sicuro e deve essere restituito al punto venduta dell’acquista.

Altri dettagli per riconoscere il prodotto

Ci sono altri dettagli inseriti nella nota di richiamo che permettono di capire perfettamente a quale insalata capricciosa si fa riferimento. Oltre al lotto (24304), per non creare fraintendimenti, è possibile fare riferimento ai dettagli della nota di richiamo.

Dettagli utili al riconoscimento sono:

il nome del produttore è Santori & Schillirò S.r.l

marchio del prodotto Conad

la sede dello stabilimento è via Garganelli, 18 – 40065 Pianoro (BO)

il marchio di identificazione dello stabilimento è IT 23 66 CE

la confezione è da 200 grammi

Ritiri multipli: anche riso biologico

Di recente sono stati ritirati più prodotti della Conad per rischi diversi. Uno di questi è la crema di riso. Si tratta di un prodotto specifico per bambini, come indicato dal “baby” sulla confezione.

Il prodotto, con date di scadenza 19/04/2026 e 22/04/2026 e lotti L 11341, L 11041 e L 11042, contenevano una sostanza pericolosa: arsenico in quantità superiore agli standard ammessi.

Questo elemento chimico, in alte concentrazioni, può portare a sintomi da avvelenamento come vomito, crampi e blocco dei muscoli come il cuore (con conseguente morte).