Con l'auto sfonda due vetrate e finisce sui binari alla stazione di Fabriano: il video. Ferite due donne

Tragedia sfiorata a Fabriano. Un’auto è piombata all’interno della stazione ferroviaria dopo aver sfondato due porte vetrate e sfiorato diverse persone, per poi fermarsi sui binari. Ferite due persone, non in modo grave: la 82enne alla guida della macchina e una donna colpita dalla vettura.

Auto finisce dentro la stazione di Fabriano

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì 13 giugno alla stazione ferroviaria di Fabriano, in provincia di Ancona. Come riporta Ansa, una Nissan Micra è piombata a tutta velocità all’interno della stazione, è entrata nell’area passeggeri e poi nella banchina, sfondando due vetrate, per poi finire la sua corsa sui binari.

Al volante della vettura una 82enne del posto, che ha perso il controllo della macchina a causa di un malore. Poteva essere una strage, l’auto nella sua corsa impazzita ha sfiorato diversi viaggiatori. Senza contare cosa sarebbe potuto succedere se la macchina fosse finita sui binari momenti prima del passaggio di un treno.

“Siamo stati miracolati. Poteva essere una strage, è andata bene”, ha commentato la sindaca Daniela Ghergo. Il biancio finale dell’incidente è di due persone ferite, non gravi.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito, una signora fabrianese di 82 anni ha perso il controllo della sua auto, a quanto pare a causa di un malore. La macchina è andata dritta ed è entrata nella stazione, nei pressi del bar, sfondando una porta vetrata. Qui ha colpito, per fortuna non in pieno, una donna di 30 anni.

Come si vede nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza, la vettura è poi entrata in una sala d’aspetto dove erano presenti alcune persone, ha sfondato una seconda vetrata ed è piombata sulla banchina, dove per fortuna non c’era nessuno.

Fonte foto: ANSA La sala d’aspetto della stazione dove è passata l’auto impazzita

L’auto ha quindi girato verso destra, finendo la sua corsa sul primo binario. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polfer e i sanitari del 118, che hanno soccorso le due donne rimaste ferite e le hanno portate all’ospedale cittadino.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno transennato la zona e rimosso l’auto dal binario. La circolazione ferroviaria ha subito qualche ritardo ma non eccessivamente, in quanto sono pochi i treni che fermano al primo binario.

Nella mattinata di mercoledì sono stati poi completati i lavori di pulizia dei vetri e degli arredi colpiti dalla vettura impazzita.

Ferite due donne

Due le persone rimaste ferite, non in modo grave. Si tratta dell’anziana alla guida della vettura, una signora del posto, che è stata medicata e trasportata per accertamenti all’ospedale Profili di Fabriano.

L’altra è una donna di 30 anni che si trovava nei pressi della prima vetrata quando è arrivata l’auto: è stata colpita dalla vettura, riportando ferite ad una gamba e ad un braccio.