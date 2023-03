Con Elly Schlein cambiano i gruppi Pd con Francesco Boccia e Chiara Braga al Senato e alla Camera: chi sono

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

La nuova segretaria del PD Elly Schlein ha indicato i nomi per i nuovi capigruppo del partito in parlamento. Già eletto per acclamazione al Senato Francesco Boccia, mentre alla camera sembra in vantaggio Chiara Braga.

Chi è il nuovo capogruppo al senato del Partito Democratico Francesco Boccia

Il senatori del Partito Democratico hanno scelto il proprio capogruppo, dopo l’indicazione della nuova segretaria Elly Schlein.

La scelta è ricaduta su Francesco Boccia, ex ministro per gli affari regionali e le autonomie nel secondo governo Conte.

Nato nel 1968, Boccia è stato coordinatore politico della mozione Schlein che ha portato l’ex vicepresidente dell’Emilia Romagna alla segreteria.

La sua carriera politica comincia nella Margherita, per poi convergere nel 2007 all’interno del Partito Democratico.

È sposato civilmente con l’ex deputata del PDL e politica di Forza Italia, ora conduttrice televisiva, Nunzia De Girolamo.

Chi è Chiara Braga, la candidata principale a diventare capogruppo alla Camera

Se i senatori del PD hanno già scelto il loro capogruppo, devono ancora esprimersi invece i deputati. Alla Camera il nome più gettonato è quello di Chiara Braga.

Classe 1979, Braga ha una lunga carriera politica alle spalle, sempre tra le file del Partito Democratico. Viene eletta per la prima volta alla Camera nel 2008.

Da allora è sempre stata rieletta, e fa parte della segreteria del partito fin dalla vittoria di Renzi alle primarie, nel 2013.

All’interno del parlamento ha già ricoperto ruoli di rilievo, partecipando alla commissione d’inchiesta sulle ecomafie e venendo scelta come capogruppo del PD in commissione ambiente.

Le dichiarazioni di Boccia e Schlein

Dopo la scelta dei senatori del PD, Boccia si è immediatamente detto pronto a dare battaglia all’esecutivo: “Non faremo sconti a un governo che sta mettendo l’Italia ai margini”.

Il neo-capogruppo ha poi continuato: “Il partito avrà come punto di riferimento costante l’ascolto della piazza, della protesta, dei mille luoghi del lavoro, del paese”.

Soddisfatta anche la segretaria Elly Schlein, che ha voluto sottolineare la compattezza del partito: “Stiamo lavorando a un assetto complessivo ed equilibrato, rispettoso del pluralismo e dell’esito delle primarie. Per questa ragione ci stiamo sentendo spesso in queste ore anche con Stefano Bonaccini”.