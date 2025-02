Como, preso il ladro degli occhiali griffati: ecco cosa faceva ai grandi magazzini e i suoi precedenti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un ordine di allontanamento e un foglio di via obbligatorio il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Como. Un peruviano di 28 anni è stato fermato per furto in un grande magazzino. L’uomo, con precedenti specifici, è stato sorpreso a rubare un paio di occhiali di marca.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 27 febbraio, intorno alle 16.30, quando una segnalazione al 112 NUE ha allertato le forze dell’ordine. La volante dell’UPG è intervenuta in piazza Duomo, nei pressi di un grande magazzino, dove era stato segnalato un furto consumato. La guardia di sicurezza è riuscita a fermare il responsabile dell’azione delittuosa.

La dinamica del furto

Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso in consegna il 28enne peruviano e raccolto la testimonianza di una commessa. La dipendente ha raccontato di aver notato l’uomo aggirarsi con circospezione tra gli scaffali del reparto occhiali e, con un’abile mossa, impossessarsi di un paio di occhiali di marca del valore di quasi 400 euro, infilandoli nella tasca del giubbotto e riuscendo a guadagnare l’uscita evitando la cassa. L’inserviente ha avvertito la guardia di sicurezza che ha bloccato l’uomo e si è fatta riconsegnare il maltolto.

Provvedimenti e precedenti

I poliziotti hanno informato la proprietà del grande magazzino delle facoltà di sporgere querela, ma la stessa ha comunicato di non voler procedere. L’uomo è stato comunque condotto in Questura per ulteriori accertamenti, dai quali sono emersi alcuni precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Tra questi, un obbligo di dimora nel comune di San Giuliano Milanese e l’inottemperanza a un Ordine del Questore di Milano a lasciare il territorio. Inoltre, il 28enne era stato scarcerato per furto nel 2024 ed è risultato richiedente protezione internazionale, tuttora in fase di valutazione.

Decisioni della Questura

Successivi approfondimenti nei confronti del peruviano sono stati svolti dagli esperti della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Como. Sono stati emessi due provvedimenti amministrativi: un ordine di allontanamento in base al Regolamento di Polizia Locale e un foglio di via obbligatorio da Como valido per due anni.

