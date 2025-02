Como, prende a pugni una poliziotta durante un controllo: 30enne arrestato per resistenza e violenza

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per resistenza, violenza, oltraggio e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Como. Un uomo di 30 anni, di origine nigeriana e irregolare sul territorio, è stato fermato. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine in via Dante, quando l’uomo ha reagito in modo violento agli agenti.

Dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, intorno alle 20.30 di ieri, una volante ha notato il 30enne mentre camminava frettolosamente con il capo coperto da un cappuccio. Gli agenti hanno deciso di fermarlo per un controllo dei documenti. Tuttavia, l’uomo ha mostrato segni di insofferenza, insultando inizialmente i poliziotti e poi passando a comportamenti violenti.

Aggressione agli agenti

Durante il tentativo di farlo ragionare, il 30enne ha sferrato pugni contro una poliziotta, causandole contusioni giudicate guaribili in cinque giorni. L’uomo è stato immediatamente portato in Questura, dove è stato arrestato per resistenza, violenza, oltraggio e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale. Inoltre, è stato denunciato per aver fornito false generalità.

Identità e precedenti

Una volta accertata la sua reale identità, è emerso che il 30enne aveva numerosi precedenti di polizia e che il suo permesso di soggiorno era scaduto nel 2022. L’uomo aveva anche utilizzato diversi alias in passato. Informato delle attività svolte, il Pubblico Ministero di turno di Como ha disposto il direttissimo per questa mattina alle 11.00.

Fonte foto: IPA