Como, litiga e chiama la polizia fornendo un nome falso: agenti scoprono che era ricercato da anni, arrestato

Un cittadino dello Sri Lanka di 44 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Como in seguito a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano. L’uomo, senza fissa dimora ma in regola con le norme sul soggiorno, era ricercato per una condanna del 2022 e deve scontare una pena di 5 mesi di reclusione.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto dopo che il 44enne aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine nei pressi della stazione a lago delle Ferrovie Nord Milano. L’uomo aveva segnalato una lite con un altro individuo, che si era poi allontanato, e aveva riportato lievi ferite al volto.

Accertamenti e arresto

Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatto con il cittadino dello Sri Lanka, che ha fornito le sue generalità a voce, essendo privo di documenti. Dopo aver raccolto i dettagli dell’accaduto, è stata chiamata un’autolettiga del 118 per trasportare l’uomo all’ospedale di San Fermo della Battaglia in codice verde. Successivamente, è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti sulla sua identità.

Identificazione e condanna

Gli accertamenti hanno rivelato che l’uomo aveva fornito diverse generalità nel tempo e che era ricercato per una condanna del 2022 emessa dal Tribunale di Milano. Una volta notificati gli atti a suo carico, il 44enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Como.

