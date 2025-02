Como, disabile raccoglie donazioni per un'associazione di beneficenza: è tutto falso, denunciata una 20enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una giovane rumena di 20 anni è stata denunciata per accattonaggio molesto dalla Polizia di Stato di Como. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri presso un centro commerciale di Montano Lucino. La donna, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio, è stata smascherata mentre fingeva una disabilità per raccogliere donazioni.

La segnalazione e l’intervento

Come riporta il sito della Polizia di Stato, ontorno alle 16.00, una volante è stata inviata sul posto dopo la segnalazione di un agente della Polizia Penitenziaria fuori servizio. L’agente, insospettito dai comportamenti della donna, ha deciso di intervenire, scoprendo che la giovane stava chiedendo sottoscrizioni per una presunta associazione benefica per bambini poveri.

Il ritrovamento e la denuncia

Gli agenti, giunti sul luogo, hanno trovato la donna in possesso di un foglio A/4 che riproduceva un falso certificato regionale per disabili non udenti e una lista di firme e donazioni per un totale di 140 euro. L’associazione per cui la donna dichiarava di raccogliere fondi è risultata inesistente. Portata in Questura a Como, sono emersi i suoi precedenti per truffe e furti, oltre a diversi alias utilizzati in passato.

Fonte foto: IPA