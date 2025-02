Como, beccato con il giubbotto pieno di cibo al supermercato: giovane stava rubando insieme a due complici

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un 19enne denunciato per furto aggravato il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Como. Nella mattina di mercoledì 26 febbraio, il giovane, cittadino italiano di origini albanesi e con precedenti per rapina, è stato fermato dopo un colpo in un supermercato.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto presso un supermercato di via Magenta a Como, dove era stato segnalato un furto di merce da parte di tre giovani, poi fuggiti. Gli agenti, giunti sul posto, hanno raccolto la testimonianza dell’addetto alla sicurezza e le descrizioni dettagliate dell’abbigliamento dei tre ragazzi, utilizzate per le ricerche.

La dinamica del furto

La guardia di sicurezza ha riferito che i tre giovani sono entrati nel supermercato e, con rapidità, si sono impossessati di merce esposta, nascondendola nei giubbotti, per poi oltrepassare le casse senza pagare.

Identificazione e denuncia

Dopo una breve perlustrazione delle vie limitrofe, i poliziotti hanno rintracciato tre giovani corrispondenti alle descrizioni: un 20enne tunisino, un italiano di 21 anni di Como, e il 19enne di origini albanesi. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di merce riconducibile al supermercato, principalmente alimenti, e portato in Questura. Qui sono emersi i suoi precedenti, e sulla base delle dinamiche accertate, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

Provvedimenti amministrativi

Oltre alla denuncia, il giovane è stato sanzionato amministrativamente con l’Avviso Orale del Questore e il Foglio di Via Obbligatorio da Como valido per un anno. Sono in corso valutazioni per ulteriori provvedimenti amministrativi da parte della Divisione di Polizia Anticrimine.

