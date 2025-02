Como, 59enne arrestato con 9 chili di cocaina nascosti nello scooter: spaccio gestito da un bar a Binago

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 59enne napoletano residente a Casnate con Bernate, in provincia di Como è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per lo stesso reato, è stato trovato in possesso di quasi 9 kg di cocaina.

Indagini e monitoraggio

La Squadra Mobile di Como ha condotto un’indagine approfondita per contrastare il traffico e lo spaccio di droga, concentrandosi su un bar di Binago che era emerso come centro di una fiorente attività illecita. Gli agenti, come riportato sul sito della Polizia di Stato, hanno raccolto informazioni dettagliate sulla gestione del locale, scoprendo che dietro la normale attività di mescita si celava una vendita al minuto di cocaina.

Operazione e arresto

Dopo settimane di monitoraggio, gli agenti hanno deciso di intervenire. Il 59enne è stato fermato mentre si spostava tra il suo bar di Binago e la sua abitazione a Casnate con Bernate. Durante il controllo del suo maxi-scooter, sono stati trovati cinque pani di cocaina nascosti nel bauletto.

Perquisizione e sequestro

L’operazione è proseguita con una perquisizione al bar, supportata dall’Unità Cinofila di Milano. Nel locale sono state scoperte 20 dosi di cocaina pari a 14 grammi e denaro contante per 2150 €, ritenuto provento dello spaccio. Il 59enne è stato arrestato e trasferito alla Casa Circondariale di Como.

Fonte foto: IPA