Come sta Phil Collins e quale malattia ha: retroscena sull'"immobilità" del cantante e batterista dei Genesis

Mike Rutherford ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute di Phil Collins, dopo che il leggendario batterista e cantante/78ù/ dei Genesis si è ritirato dal suonare con la band proprio a causa del suo stato fisico.

Le parole di Mike Rutherford sullo stato di salute di Phil Collins

Giovedì 9 marzo, Mike Rutherford è intervenuto ai microfoni di ‘BBC Breakfast’ per parlare del tour con Mike + the Mechanics, durante il quale il figlio di Phil Collins, Nic, sostituirà il batterista regolare della band.

A proposito delle condizioni di salute di Phil Collins, come riportato da ‘The Independent’, Mike Rutherford ha detto: “Come sapete, Phil è un po’… è molto più immobile di prima, il che è un peccato, ma al tour era di buon umore”. Poi ha aggiunto: “Ora sta bene a casa, si gode la vita. Ha lavorato così duramente nel corso degli anni. Penso che si stia godendo il suo tempo a casa”.

Fonte foto: ANSA Phil Collins sul palco.

Cosa è successo a Phil Collins

Phil Collins ha subito un infortunio alla colonna vertebrale nel 2007 e, da quell’anno, soffre soffre di un problema ai nervi. Nel 2015, inoltre, gli è stato diagnosticato il diabete.

Lo stato fisico di Phil Collins ha condizionato le sue ultime esibizioni sul palco. Nel suo ultimo spettacolo con i Genesis, nel marzo del 2022, il celebre batterista è apparso sul palco seduto su una sedia a rotelle per cantare e suonare il tamburello.

“Non riesco più a suonare: a stento riesco a tenere in mano le bacchette“, aveva detto proprio Phil Collins nel settembre del 2021. Sul figlio batterista aveva poi aggiunto: “Sono fisicamente usurato, il che è molto frustrante perché mi piacerebbe suonare lassù insieme a mio figlio. Suona un po’ come me quando vuole. Sono una delle sue tante influenze, essendo suo padre: sul palco ha un po’ il mio stesso atteggiamento, quindi è un buon inizio”.

Nic Collins, il figlio batterista di Phil Collins

Di Nic Collins, figlio di Phil Collins, ha parlato anche Mike Rutherford nella già citata intervista a ‘BBC Breakfast’. Alla domanda su chi fosse il batterista più forte tra Phil e Nic Collins, Rutherford ha risposto: “Sostengo sempre i padri perché appartengo a questa generazione. Phil è un batterista fantastico, ma anche Nic è fantastico. Come suo padre, ma un po’ diverso”.

Durante le date finali del tour dei Genesis dello scorso anno, Nic ha anche sostituito suo padre alla batteria. A questo proposito Rutherford ha spiegato che “è stato davvero bello averli fianco a fianco”.