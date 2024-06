Come sta Fedez? Giallo su un nuovo ricovero in ospedale, la smentita del suo entourage: "È una bufala"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Fedez è stato nuovamente ricoverato in ospedale? L’entourage del cantante ha smentito l’indiscrezione circolata nelle scorse ore. Ma procediamo con ordine e proviamo a far chiarezza su come sta il cantante.

L’assenza di Fedez ai Tim Summer Hits a Roma

Fedez era atteso nella serata di giovedì 13 giugno ai Tim Summer Hits a Roma, ma il cantante ha dato forfait lasciando solo sul palco Emis Killa, autore assieme a lui del nuovo singolo estivo intitolato ‘Sexy shop’.

L’assenza di Fedez e il suo “silenzio social” ha dato il “la” alle nuove indiscrezioni sulle sue condizioni, dopo che già a maggio erano circolate notizie di un peggioramento del suo stato di salute. In quell’occasione, però, era stato lo stesso cantante stesso a dare notizie con un messaggio sui social: “Ciao a tutti. Volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend, ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita”.

Fonte foto: ANSA

Fedez al Salone del Libro di Torino, lo scorso 12 maggio, in occasione di un evento organizzato per accendere i riflettori sul tema della salute mentale dei più giovani.

L’indiscrezione sul nuovo ricovero in ospedale per Fedez

A lanciare l’indiscrezione sul nuovo ricovero in ospedale di Fedez è stato Alessandro Rosica, conosciuto come ‘Investigatore sociale’ su Instagram.

Il 14 giugno ha scritto in un post su Instagram: “Fedez è stato ricoverato. In bocca al lupo e torna presto, devi sfamarci con il gossip”. In un commento al post, in un secondo momento, ha poi precisato: “È ritornato a casa ed è stabile“.

Il commento dell’entourage di Fedez

Contattato da ‘Oggi’, l’entourage di Fedez ha smentito: “La notizia del ricovero di Federico è una bufala”. Il sito del settimanale precisa, però, che resta il momento di forte stress per l’artista.

Negli ultimi mesi, il cantante ha parlato a lungo di salute mentale, anche in occasione di incontri pubblici, come l’evento al Salone del Libro di Torino dello scorso 12 maggio.

Nel marzo del 2022, Fedez si era sottoposto a un delicato intervento chirurgico per asportare un tumore al pancreas. Nel settembre del 2023, poi, l’artista era stato nuovamente ricoverato a causa di alcune ulcere.