Come sta Alice Toniolli dopo l'incidente e la caduta: condizioni gravi ma non c'è pericolo di vita, i dettagli

Non è più in pericolo di vita Alice Toniolli, la ciclista di 19 anni rimasta coinvolta in un brutto incidente il 14 agosto durante una corsa a Vittorio Veneto, nel Trevigiano. Dopo la caduta e un violento colpo alla testa, la ragazza è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Treviso.

Alice Toniolli fuori pericolo

“La paziente resta in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita“. Con queste parole riportate da Ansa il direttore generale dell’azienda ospedaliera di Treviso, Francesco Benazzi, annuncia che Alice Toniolli è fuori pericolo.

Dopo l’incertezza delle prime ore, nella giornata di venerdì 16 agosto è arrivato un bollettino medico sulle condizioni dell’atleta decisamente più rassicurante.

Fonte foto: ANSA Il momento della caduta in un video della gara

La giovane promessa del ciclismo resta ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, ma il peggio sembra passato.

Secondo il dirigente medico, per poter sciogliere la prognosi bisognerà attendere “almeno due o tre giorni”.

L’incidente durante la gara e la caduta

Alice Toniolli, ciclista trentina della Top Gils Fassa Bortolo, è rimasta vittima di un grave incidente avvenuto il giorno prima di Ferragosto durante la gara femminile del “Circuito dell’Assunta” a Ceneda di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso.

Secondo la ricostruzione riportata dal Corriere del Veneto, la 19enne ha perso il controllo della bicicletta ed è andata a sbattere violentemente contro il muretto di un ponticello a lato della strada.

L’incidente è avvenuto mentre il gruppo stava percorrendo un tratto di rettilineo a circa 50 km orari: l’alta velocità ha reso la caduta ancora più rovinosa.

Ricoverata in gravi condizioni

Le condizioni di Toniolli sono subito apparse gravi. Dopo i primi soccorsi la giovane è stata caricata sull’eliambulanza e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Conegliano. Viste le gravi condizioni è stata poi trasferita all’ospedale di Treviso.

Nella caduta l’atleta ha riportato un grave trauma cranico e diverse fratture al costato e a una gamba.

“Non ho mai visto un incidente del genere come quello capitato ad Alice. Mi sono subito reso conto che era terribile” ha detto all’Ansa Giacomo Salvador, presidente della società cicloturistica organizzatrice dell’evento.