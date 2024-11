Come ottenere il bonus Natale da genitori single: chi ha diritto ai 100 euro e come richiederli

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Estesa la platea del Bonus Natale: il contributo una tantum di 100 euro erogato in busta paga nella tredicesima non sarà più dedicato solo alle coppie sposate, potranno richiederlo anche i genitori single. La novità è arrivata con un emendamento al decreto fiscale attualmente in discussione al Senato approvato dal governo.

Cos’è il Bonus Natale da 100 euro

Il Bonus Natale da 100 euro è un beneficio riservato ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro e consiste in un’erogazione una tantum che viene corrisposta insieme alla tredicesima mensilità, oppure in alcuni casi nella prossima dichiarazione dei redditi.

La misura è stata introdotta dal decreto Omnibus (DL 113/2024), convertito nella Legge 143/2024, con l’obiettivo di fornire un supporto economico aggiuntivo alle famiglie con redditi medio-bassi durante le festività natalizie.

Fonte foto: ANSA Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo

Bonus Natale per i genitori single

Inizialmente il Bonus Natale da 100 euro era previsto per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore ai 28mila euro che hanno a carico fiscalmente il coniuge e almeno un figlio.

Ora invece è stato eliminato il requisito del coniuge a carico, come ha annunciato il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, dopo l’approvazione giovedì 14 novembre di un emendamento al decreto fiscale da parte del Consiglio dei ministri.

Con questa novità che confluirà nel decreto Fisco all’esame del Senato, per ottenere i 100 euro basterà quindi avere almeno un figlio a carico, oltre agli altri requisiti. Di fatto il bonus andrà anche alle coppie di fatto e ai genitori single.

“Viene ampliata la platea dei contribuenti che percepiranno il bonus di 100 euro a Natale. Passeremo da poco più di un milione di contribuenti a oltre quattro milioni e mezzo”, ha detto Leo.

Chi ha diritto ai 100 euro

Il Bonus Natale 2024 è destinato ai lavoratori dipendenti che soddisfano determinati requisiti. Ecco quali sono dopo l’ultima modifica decisa dal Governo Meloni:

un reddito da lavoro dipendente complessivo annuo non superiore a 28.000 euro ;

da complessivo annuo ; almeno un figlio a carico , anche riconosciuto, adottivo o affidato;

, anche riconosciuto, adottivo o affidato; l’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione spettante, quindi superiore a 8.500 euro.

Come richiedere il bonus

Per avere il Bonus Natale da 100 euro il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro una specifica richiesta nella quale attesta di averne diritto e indica il codice fiscale del figlio a carico.

La misura è valida anche per i lavoratori domestici, che dovranno farne richiesta in sede di dichiarazione dei redditi. In caso di più rapporti di lavoro, il contribuente potrà presentare richiesta solamente a uno dei datori di lavoro.

Da notare infine che l’importo del bonus in tredicesima può essere anche inferiore a 100 euro, dato che l’ammontare effettivo viene determinato in base al periodo lavorato nel corso del 2024.