Come ha trascorso la notte Papa Francesco dopo la crisi delle scorse ore: aggiornamenti dal Vaticano

“La notte è trascorsa tranquilla, Papa Francesco ha riposato”. Lo riferisce la sala stampa vaticana dopo le notizie preoccupanti trapelate nelle scorse ore in cui è stato spiegato che il Pontefice, ricoverato da venerdì della scorsa settimana al policlinico Gemelli per una bronchite sfociata in polmonite bilaterale, ha avuto un aggravamento. Le sue condizioni di salute restano critiche e la prognosi riservata.

Papa Francesco, come sta: la crisi e come ha passato la notte

Notizie leggermente più confortanti dopo quelle allarmanti giunte lungo la giornata di sabato in cui è stato spiegato che il Pontefice ha avuto “una crisi respiratoria asmatiforme di entità prolungata nel tempo, che ha richiesto anche l’applicazione di ossigeno ad alti flussi”.

Gli esami del sangue della giornata di ieri, inoltre, “hanno inoltre evidenziato una piastrinopenia, associata ad un’anemia, che ha richiesto la somministrazione di emotrasfusioni”.

Messa del Giubileo dei diaconi e Angelus, chi sostituisce il Pontefice

Naturalmente, visto il critico quadro clinico, il Santo Padre domenica mattina non celebrerà la messa del Giubileo dei diaconi, tantomeno la consueta preghiera dell’Angelus.

Al suo posto, a San Pietro, ci sarà monsignor Rino Fisichella. Il responsabile vaticano dell’anno santo leggerà la omelia preparata nei giorni scorsi dal Papa. Sempre di Bergoglio è anche il testo che verrà scandito all’Angelus.

Articolo in aggiornamento…