Come funziona la nuova truffa sui falsi siti di scommesse online: l'allarme della Polizia postale

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Falsi siti di scommesse online che promettono vincite facili e perdite minime, soprattutto a chi punta sulle partite degli Europei di calcio. L’allarme sulla truffa che sta spopolando negli ultimi giorni arriva direttamente dalla Polizia Postale.

Boom di falsi siti di scommesse online

In molti casi i siti canaglia si presentano in tutto e per tutto simili a quelli legali e quindi l’attenzione dell’utente deve essere massima.

L’invito della Postale è di essere il più possibile prudenti, anche su WhatsApp e Telegram:

Per evitare di essere inseriti su gruppi indesiderati collegati ai siti truffaldini, selezionare dalle impostazioni di privacy delle app di messaggistica istantanea, l’opzione “consenti solo ai miei contatti di aggiungermi sui gruppi”.

Gli indirizzi creati ad hoc per mettere in atto il raggiro, infatti, spesso vengono condivisi su gruppi di messaggistica istantanea in cui gli utenti vengono aggiunti casualmente.

In altri casi vengono sponsorizzati attraverso video che sfruttano l’immagine e la voce di personaggi noti, generati con l’intelligenza artificiale.

L’allarme della Polizia postale su link e banner sospetti

Negli ultimi giorni, con l’avvicinarsi degli Europei di calcio il numero di persone cadute nella trappola dei malintenzionati è in crescita.

Come spiega la Polizia Postale, cliccando su link o banner pubblicitari “gli utenti vengono reindirizzati su piattaforme sulle quali per accedere al servizio, è necessario registrarsi inserendo dati personali e bancari“.

Una volta inseriti i propri dati, il danno è fatto e i truffatori hanno vita facile nello svuotare velocemente conti online e carte prepagate.

Attenzione massima sul betting

Dall’ultimo report annuale della Polizia Postale, riferito alle attività del 2023, sono emerse criticità importanti riguardo alle scommesse online.

L’anno scorso, infatti, sono stati bloccati diversi siti con sedi legali all’estero che operavano nell’ambito del betting senza autorizzazione nel nostro Paese.

Insomma, prima di puntare denaro dallo smartphone o con un click è necessario essere sicuri al 100% di non mettere in pericolo il proprio portafoglio.