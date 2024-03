Come funziona la nuova truffa delle monete, il racconto della vittima: "Attenti, restate sempre in auto"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Attenzione alla cosiddetta truffa delle monete: un altro caso è stato denunciato a Latina. A raccontarlo, come riferito da Il Messaggero, una donna che, però, è stata più furba dei malviventi ed è riuscita a non farsi derubare.

La truffa delle monete: parla una donna che è riuscita a evitarla

“Ho raggiunto il parcheggio per riprendere la mia auto e ho sentito il rumore di alcune monetine cadute a terra”, ha spiegato la donna.

A buttare a terra il denaro è stato un ragazzo, mentre lei stava salendo a bordo della sua auto. Lo stesso giovane le ha bussato al finestrino, invitandola a guardare a terra.

“Ha fatto cenno di guardare a terra e ho pensato a una ruota sgonfia. Non sono mai scesa dalla macchina e ho visto effettivamente le monete sull’asfalto, ma non erano le mie”, ha rivelato sempre la signora che si è poi accorta che qualcosa non tornava quando ha avvistato una persona fare il palo.

Dunque, da un lato il ragazzo che ha fatto cascare le monetine, dall’altro una persona che monitorava la situazione.

L’arrivo dei passanti e la fuga dei truffatori

“Nel frattempo sono arrivati alcuni passanti e ho invitato loro a raccogliere quelle monete spiegando quanto stava accadendo. Ma i truffatori si sono avventati su quel denaro, lo hanno preso e sono scappati”, ha concluso la donna sulla quale i rapinatori si erano concentrati.

Tre giorni dopo, in un altro esercizio commerciale, un’altra donna è stata vittima del medesimo raggiro.

I due malviventi le hanno rubato il portafogli: i soldi sono spariti mentre i documenti sono stati rintracciati, qualche ora dopo, in una strada vicino al supermercato in cui si è svolto il furto.

I bersagli sono principalmente le persone anziane

Si sono registrati nei giorni scorsi altri fatti simili. I truffatori che operano i raggiri solitamente puntano persone anziane al di fuori dei supermercati. Con il trucco delle monete provano a derubarli di tutto, persino della spesa.