Come funziona il Btp Più, come si acquista e quali sono i tassi di rendimento del titolo

Il Btp Più è un nuovo titolo di Stato italiano pensato per gli investitori privati, con rendimenti crescenti nel tempo e la possibilità di rimborso anticipato. Con una durata di otto anni, cedole trimestrali e una tassazione agevolata, si presenta come una soluzione interessante per chi vuole proteggere i propri risparmi.

Cos’è il Btp Più

Il Btp Più è un titolo obbligazionario emesso dallo Stato italiano con lo scopo di attrarre risparmiatori. A differenza di altri Btp tradizionali, ha alcune caratteristiche specifiche. A partire dalla durata di 8 anni, con scadenza a febbraio 2033. A questa si aggiungono:

cedole trimestrali con tassi crescenti nel tempo (step-up 4+4 anni);

tasso di rendimento pari al 2,80% lordo annuo nei primi 4 anni e 3,60% lordo annuo nei successivi 4 anni;

rimborso anticipato senza penalizzazioni dopo quattro anni (febbraio 2029);

capitale garantito a scadenza;

tassazione agevolata al 12,5%, come per gli altri titoli di Stato;

esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti.

La struttura di rendimento, come accade spesso, premia però chi mantiene il titolo a lungo. Nei primi quattro anni le cedole sono più basse, ma aumentano nella seconda metà della durata, rendendo l’investimento più vantaggioso per chi lo detiene fino alla scadenza. Per i tassi di rendimento, per esempio, un investimento di 10.000 euro genererebbe nei primi quattro anni 280 euro lordi annui (70 euro a trimestre), mentre nei successivi quattro anni il rendimento salirebbe a 360 euro lordi annui (90 euro a trimestre).

Come si compra

L’acquisto del Btp Più avviene esclusivamente tramite il Mercato obbligazionario telematico (MOT) di Borsa Italiana, durante il periodo di collocamento ed è possibile sottoscriverlo attraverso tre canali principali:

banche, sia in filiale che tramite intermediari finanziari;

uffici postali, per chi preferisce un approccio più tradizionale;

home banking, per chi ha abilitato il servizio di trading online.

Per acquistare il titolo, basta inserire il codice ISIN IT0005634792 nella barra di ricerca della piattaforma di trading. Questo codice verrà utilizzato solo durante il collocamento iniziale, dopodiché il titolo assumerà un codice ISIN regolare per il mercato secondario. Un dettaglio importante: solo chi detiene il titolo con il codice ISIN “speciale” fino al quarto anno potrà esercitare l’opzione di rimborso anticipato. Chi lo vende prima perderà questo diritto.

A chi conviene

Il Btp Più è pensato per chi vuole un investimento sicuro e con rendimenti garantiti nel tempo, ma senza vincoli rigidi.

Conviene a chi vuole proteggere i risparmi dall’inflazione, grazie alla crescita delle cedole nel tempo, ma anche a chi vuole un titolo flessibile, con la possibilità di rimborso anticipato dopo quattro anni. Inoltre è comodo per chi ha un Isee alto e vuole ridurlo, sfruttando l’esenzione dal calcolo fino a 50.000 euro investiti.

Al contrario, non è la soluzione ideale per chi cerca rendimenti immediati, per chi punta su investimenti a lungo termine con premi fedeltà e chi preferisce rischiare per ottenere guadagni maggiori.