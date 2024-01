Come è morta Liliana Resinovich secondo il fratello Sergio: "L'hanno picchiata", le ipotesi su Sebastiano

Secondo Sergio, fratello di Liliana Resinovich, la sorella sarebbe morta il 14 dicembre 2021, lo stesso giorno in cui è scomparsa da casa. Sergio lo riferisce alle telecamere di ‘Quarto Grado’.

La puntata è andata in onda venerdì 26 gennaio, lo stesso giorno in cui è stata resa nota la data della nuova autopsia fissata al 15 febbraio. A proposito di questa novità, Sergio Resinovich dice: “Spero che possa, se non accertare, almeno aiutare ad andare avanti con le indagini”. Cosa può essere successo a Liliana Resinovich? Il fratello sottolinea la presenza di ecchimosi sul volto e sul seno della donna, elementi che fanno pensare a un “diverbio a mano” – meglio inteso come colluttazione – che le avrebbe procurato anche i segni sulla gamba e il naso rotto.

Nessun suicidio, dunque, secondo l’ipotesi di Sergio Resinovich. Nei giorni scorsi il fratello di Lilly si è espresso contro Sebastiano Visintin, marito della donna, invitandolo a dire la verità. Lo fa anche attraverso le telecamere di ‘Quarto Grado’, convinto che dopo l’autopsia “qualcosa cambierà” anche per Visintin. “Nel frattempo spero che dica la verità”, insiste, sottolineando che sua sorella “l’hanno suicidata” e che la morte di Liliana Resinovich non sia, dunque, il tragico epilogo di un gesto volontario.