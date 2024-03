Come difendersi dai furti d'auto col jammer, il disturbatore di frequenza che può aprire le portiere ai ladri

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Hanno usato il jammer per rubare all’interno di un’auto: per questo due uomini sono stati arrestati dalla polizia a Milano con l’accusa di furto pluriaggravato. Una tecnica che si sta rapidamente diffondendo: il jammer è un disturbatore di frequenze che i ladri usano sempre più spesso per effettuare furti d’auto.

Rubano nell’auto con il jammer, arrestati a Milano

Nella giornata di lunedì 11 marzo la polizia di Milano ha arrestato due uomini di 45 e 69 anni, entrambi con precedenti di polizia, per furto pluriaggravato in concorso.

Come riferisce la Questura in una nota, i due sono stati notati e seguiti da una pattuglia nel centro della città e poi colti sul fatto mentre rubavano in un’auto parcheggiata. I due hanno usato un jammer per bloccare la chiusura centralizzata di un suv.

Poi hanno aperto il portabagagli e si sono impossessati di una valigia, un orologio di lusso e una borsa contenente un pc portatile. I poliziotti sono quindi intervenuti e li hanno bloccati: i due sono stati arrestati e la refurtiva restitutiva al proprietario.

Jammer, cos’è e come funziona

Il jammer è un disturbatore di frequenze, uno strumento che serve a bloccare le comunicazioni via radio su una o più bande di frequenza.

Si tratta di un trasmettitore ad alta potenza che invia segnali in radiofrequenza su più bande, come quelle impiegate dalle comunicazioni GSM, GPS e 433 mhz dei telecomandi. Nato in campo militare, serviva per evitare l’innesco a distanza di ordigni esplosivi.

Fonte foto: 123RF Il jammer può bloccare il segnale del telecomando dell’auto

Pur essendo illegale, il jammer è oggi di facile reperibilità, ha un costo basso ed è facile da usare. Per questo si sta diffondendo sempre più tra i ladri d’auto.

Grazie al jammer i ladri possano bloccare il funzionamento di comandi wireless, come ad esempio la chiusura centralizzata delle portiere, e degli antifurti satellitari.

Con gli anni lo strumento ha aumentato le sue prestazioni e oggi può essere usato anche a una decina di metri dall’auto bersaglio e su più veicoli contemporaneamente.

Furti d’auto col jammer, come difendersi

Difendersi dai furti d’auto con il jammer è possibile, ecco alcune semplici regole e consigli da seguire:

il semplice lampeggiare delle quattro frecce non significa che l’auto è chiusa, quando si chiude la vettura col telecomando è sempre meglio controllare e provare ad aprire la portiera manualmente;

manualmente; se possibile, è meglio parcheggiare l’auto in un luogo sorvegliato da telecamere o controllato da un servizio di vigilanza;

l’auto in un da telecamere o controllato da un servizio di vigilanza; diversi sistemi di antifurto satellitari hanno implementato funzioni anti jamming che riconoscono l’offuscamento delle comunicazioni, bloccando il veicolo e facendo partire l’allarme;

che riconoscono l’offuscamento delle comunicazioni, bloccando il veicolo e facendo partire l’allarme; valutare l’installazione dei classici antifurti meccanici, che non subiscono l’effetto del jammer.