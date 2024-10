Come avere il Bonus Spesa da 1000 euro dopo l'ok del Governo Meloni: i passaggi per fare domanda all'Inps

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il governo Meloni ha approvato un nuovo bonus spesa da 1000 euro che dovrebbe essere attivo a partire dal 2025. La misura, pensata per sostenere le famiglie in difficoltà, è ancora in fase di definizione e non è stata ufficialmente confermata. Le indiscrezioni suggeriscono che il bonus sarà simile, ma più sostanzioso, alla Social Card già attiva. Che cos’è, chi ne ha diritto e come fare domanda all’Inps?

Che cos’è il bonus spesa da 1000 euro?

Il bonus spesa da 1000 euro è un potenziale nuovo aiuto economico stanziato dal governo Meloni. Il beneficio ha un valore doppio rispetto alla Social Card (500 euro) e mira a sostenere le famiglie che vivono in difficoltà economiche.

La misura potrebbe includere un aiuto per acquistare beni essenziali come alimentari e farmaci, da utilizzare presso negozi convenzionati.

Secondo quanto riportato da alcuni giornali, non c’è ancora una norma ufficiale che lo sancisca e il bonus potrebbe essere introdotto nella legge di Bilancio 2025.

Chi ne ha diritto?

Per accedere al bonus spesa, si ipotizza che i requisiti principali saranno:

ISEE inferiore a 10.000 euro;

famiglia monoreddito, dove solo uno dei due partner è occupato;

presenza di minori a carico;

residenza in aree con alto tasso di disoccupazione;

disoccupazione di uno o entrambi i genitori.

Questi criteri si allineano con le esigenze delle famiglie più vulnerabili e colpite dalla crisi economica. Sarà necessario attendere ulteriori dettagli per confermare queste specifiche.

Come fare domanda?

Per ottenere il bonus spesa, sarà probabilmente necessario presentare la domanda tramite il portale dell’Inps, utilizzando SPID, CIE o CNS. L’importo potrà essere erogato in tre modalità:

Accredito su conto corrente ;

; buoni digitali (voucher da usare in negozi convenzionati);

(voucher da usare in negozi convenzionati); carta prepagata per acquisti presso supermercati e farmacie.

In caso di difficoltà, ci si potrà rivolgere ai Caf e patronati per assistenza nella presentazione della domanda. Le domande potrebbero essere accettate fino a febbraio 2025.

È finita la stagione dei bonus?

Durante il Forum di Cernobbio, Giorgia Meloni ha dichiarato che è finita la “stagione dei bonus”, affermando che risorse preziose non devono essere sprecate su incentivi temporanei.

Nonostante queste dichiarazioni, il governo continua a proporre nuove misure come il bonus Spesa da 1000 euro e il cosiddetto bonus Natale da 100 euro.