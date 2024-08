Colto da un malore improvviso mentre era in spiaggia a Falerna in Calabria: morto un 23enne di Lamezia Terme

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia a Falerna, in provincia di Catanzaro. Un ragazzo di 23 anni originario di Lamezia Terme è morto a causa di un malore sopraggiunto mentre si trovava seduto in un lido insieme a una compagnia di amici. Inutile il trasporto in ospedale: per il giovane, deceduto poco dopo, non c’è stato nulla da fare.

Il 23enne di Lamezia Terme morto a Falerna per un malore

Il drammatico episodio è avvenuto nella mattinata di sabato 3 agosto, nel Comune sul litorale tirrenico catanzarese.

Secondo quanto riportato da Ansa, il 23enne lamentino si trovava in spiaggia con alcuni amici quando è stato colto da un malore improvviso.

I soccorsi e il decesso

Sul posto è giunto immediatamente il personale medico del 118 di Falerna.

I ripetuti massaggi cardiaci praticati dai sanitari non avrebbero dato segnali di ripresa in un primo momento.

Dopo circa mezz’ora è parso che il giovane potesse riprendersi: per questo è stato trasportato all’ospedale di Lamezia Terme.

Dopo aver raggiunto la struttura, tuttavia, è deceduto nel primo pomeriggio.

Era stato allertato anche l’elisoccorso, per un eventuale trasferimento all’ospedale Pugliese di Catanzaro.

La 59enne morta per un malore ad Antegnate

Lo scorso mercoledì 31 luglio, una 59enne è morta in una piscina del parco acquatico Center Park di Antegnate, nella Bassa bergamasca.

La vittima, Gabriella Barzago, ha perso la vita dopo essere caduta in acqua colpita anch’essa da un malore improvviso.

Secondo quanto ricostruito e raccontato dalle testate locali, Gabriella si era diretta al parco con il Cps di Romano. La tragedia è avvenuta mentre si trovava nella piscina principale.