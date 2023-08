Colpo di Stato in Gabon dopo le controverse elezioni di Ali Bongo: potere in mano agli ufficiali militari

In seguito ai risultati delle elezioni presidenziali, che hanno visto la riconferma del presidente Ali Bongo, al suo terzo mandato, un gruppo di alti ufficiali militari gabonesi è apparso alla televisione nazionale annunciando un colpo di Stato con il quale avrebbero preso il potere del Paese.

Le elezioni in Gabon

Alta tensione in Gabon, dove le recenti elezioni presidenziali hanno avuto conseguenze inaspettate. Proprio nella giornata di oggi – mercoledì 30 agosto – il centro elettorale gabonese ha annunciato che il presidente in carica del Paese, Ali Bongo Ondimba, ha vinto le elezioni presidenziali con il 64,27% dei voti.

Il voto delle ultime ore è stato accompagnato da forti proteste delle opposizioni, che hanno denunciato diverse dinamiche che hanno portato a definire queste elezioni “fraudolente”. Il principale sfidante di Bongo, Albert Ondo Ossa, è arrivato secondo con il 30,77%, con il team del riconfermato presidente Bongo che ha subito respinto le accuse di irregolarità elettorali avanzate dallo sfidante sconfitto.

Fonte foto: ANSA Il presidente riconfermato, Ali Bongo Ondimba, dopo aver espresso il suo voto in uno dei seggi della capitale del Gabon, Libreville

Bongo, al potere da 14 anni, ha raccolto due terzi dei voti espressi dai cittadini, che si sono recati alle urne con un tasso di partecipazione al voto del 56,65%. Il risultato non è però stato digerito da molte persone, e a poche ore dall’annuncio della vittoria di Bongo, un gruppo di alti ufficiali militari è apparso in televisione per dare un annuncio alla popolazione.

Il colpo di Stato dei militari

Nella mattinata odierna quindi, diversi ufficiali dell’esercito sono comparsi in televisione, dichiarando in diretta nazionale di aver preso il potere, annunciando che avrebbero annullato i risultati delle elezioni.

Già durante le votazioni la tensione era cresciuta, e con i primi risultati erano state interrotte alcune trasmissioni straniere, sospeso il servizio internet e imposto un coprifuoco notturno a livello nazionale.

Ma le autorità che hanno imposto queste regole potrebbero ora non avere più potere, dato che il gruppo apparso in televisione, che si è dichiarato membro del “comitato di transizione e ripristino delle istituzioni”, ha dichiarato “sciolte” le istituzioni statali come il governo, il senato, l’assemblea nazionale, la corte costituzionale e l’organo elettorale.

Le dichiarazioni dei golpisti

Uno dei soldati ha dichiarato al canale televisivo Gabon 24: “Abbiamo deciso di difendere la pace ponendo fine all’attuale regime”. Per alcuni gabonesi infatti, la lunga presidenza di Ali Bongo era simile a una dittatura, dato che prima di lui il Paese è stato per oltre 40 anni guidato dal padre, Omar Bongo.

Secondo i militari, come riportato dalla Bbc, il colpo di Stato era un atto necessario, dovuto a “un governo irresponsabile e imprevedibile che provoca un continuo deterioramento della coesione sociale che rischia di portare il Paese nel caos”.

Dopo l’annuncio dei militari, i primi colpi di arma da fuoco sono stati uditi per le strade della capitale, Libreville. Ci si attende una risposta da parte del governo che i militari cercano di destituire, ma tra l’assenza di internet e il divieto imposto ai media stranieri di mettere piede nel Paese per coprire il voto non sarà semplice capire l’evoluzione del colpo di Stato in atto in Gabon.