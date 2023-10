Colpo al clan Nizza di Catania con 46 arresti: indagini sulle piazze di spaccio da 240 mila euro al giorno

L’operazione “Malerba” ha portato a 46 arresti. Le persone coinvolte sono indagate a vario titolo per “associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti”, cui si aggiunge l’aggravante del metodo mafioso. Apparterrebbero, o sarebbero comunque vicine, al clan Nizza di Catania, inserito nella famiglia di Cosa nostra ‘Santapaola-Ercolano’.

L’operazione

Oltre 200 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dei reparti specializzati, nelle province di Catania, Messina, Siracusa, Palermo d Udine, hanno avviato nella mattinata di mercoledì 11 ottobre l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dai G.I.P. del Tribunale Ordinario e per i Minorenni del Capoluogo etneo.

L’ordinanza, come reso noto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in una nota, è a carico di 46 indagati, tra cui 5 soggetti (2 in comunità e 3 in Istituto penitenziario) che all’epoca dei fatti erano ancora minorenni, accusati a vario titolo di “associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti“, con l’aggravante del metodo mafioso.

Fonte foto: ANSA Le immagini dell’operazione Malerba a Catania.

Le indagini

Le indagini, coordinate dalla Procura Distrettuale di Catania, sono state condotte dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Fontanarossa dal marzo del 2021 all’aprile del 2022.

Tali indagini, si legge nella nota dei Carabinieri, hanno permesso di disarticolare i vari gruppi criminali che avrebbero gestito numerose “piazze di spaccio” di droga nel popoloso quartiere di San Giovanni Galermo di Catania-via Capo Passero, coordinate e rifornite per conto del gruppo “Nizza”, inserito nella famiglia di Cosa nostra catanese “Santapaola-Ercolano”.

La gestione delle piazze di spaccio è stata definita “imprenditoriale”: sarebbero state organizzate in diversi turni orari nell’arco dell’intera giornata, con una copertura h 24, secondo regole e accordi finalizzati a evitare la “concorrenza sleale” tra pusher e possibili conflitti tra gruppi mafiosi.

Il giro di affari

Il giro d’affari illecito è stato stimato in circa 240.000 euro al giorno, prevalentemente destinati al sostentamento degli associati e al mantenimento dei detenuti mafiosi e delle loro famiglie.

Il giro d’affari era garantito dai circa 2.500 clienti giornalieri alla ricerca di cocaina, crack, hashish e marijuana.

Chi sono i 46 indagati

I carabinieri hanno diffuso l’elenco dei 46 arrestati (esclusi i 5 minorenni):

BUA Angelo, nato a Catania il 26.05.1992;

CANNIZZARO Salvatore, nato a Catania il 30.09.1995;

CANTE Giosuè, nato a Taormina (ME) il 17.05.2000;

CARANI Salvatore nato a Catania il 02.12.1991;

CASTELLI Mario nato a Catania il 03.01.1957;

CASTIGLIONE Francesco, nato a Catania il 11.08.1989;

CASTORINA Giovanni, nato a Catania il 23.10.1998;

CUTUGNO Angelo, nato a Catania il 06.11.1993;

D’AGOSTA Matteo, nato a Catania il 19.04.1999;

D’AMICO Pietro, nato a Catania il 10.01.1995;

D’ARRIGO Giuseppe, nato a Catania il 24.05.1997;

DISTEFANO Francesco Pio Giuseppe, nato a Catania il 25.02.2000;

DISTEFANO Gaetano, nato a Catania il 09.08.1999;

FDHILI Loai, nato a Catania il 24.01.1998;

GARDALI Marco, nato a Catania il 06.06.1996;

LA VERDE Cristian, nato a Catania il 17.12.2001;

LICANDRO Vincenzo, nato a Catania il 20.11.2000;

LIZIO Simone, nato a Catania il 20.11.1998;

MAZZARELLI Giuseppe nato a Catania il 28.08.1995;

MESSINA Salvatore, nato a Catania il 12.03.2003,

MONREALE Michael, nato a Catania il 07.10.2000;

MUSCARA’ Corrado Gabriel , nato a Catania il 16.12.1992;

NICOTRA Angelo, nato a Catania il 06.06.1991;

NIGRO Giuseppe, nato a Catania il 19.09.2001;

NUCCIO Emmanuel, nato a Catania il 11.03.1998;

PINO Gabriele Giovanni, nato a Catania il 13.09.2003;

PINO Vincenzo, nato a Catania il 02.10.1998;

PISTONE Giuseppe, nato a Catania il 23.09.1987;

PLATANIA Cristian, nato a Catania il 19.05.1999;

PLATANIA Giuseppe, nato a Catania il 30.05.2003;

PRIVITERA Salvatore Sam , nato a Catania il 23.05.1977;

PULVIRENTI Antonino, nato a Catania il 11.01.1999;

RAIMONDO Antonino, nato a Catania il 15.08.1973;

RAINERI Giuseppe Santo, nato a Catania il 31.10.1968;

RUSSO Alessandro, nato a Catania il 03.12.1992;

SPATI Eduard, nato a Catania il 29.07.1999;

TEMPERA Santo, nato a Catania il 29.10.2001;

TORRISI Carlo, nato a Catania il 01.09.1996;

VITALE Vito, nato a Catania il 05.05.2001;

ZANTI Salvatore, nato a Catania il 09.09.1996;

ZUCCARO Giuseppe Agatino, nato a Catania il 16.03.1992.