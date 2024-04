Colpi di pistola in strada a Brescia dopo una lite: morto 55enne indiano, 80enne in gravi condizioni

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Una lite è terminata a colpi di pistola a Brescia, con un uomo di 55 anni che è morto in ospedale e un 80enne che versa in gravi condizioni. Non è chiaro se i due episodi sono collegati tra loro, ma secondo quanto apprende Il Giorno l’anziano avrebbe tentato di togliersi la vita una volta rientrato in casa.

Lite in strada a colpi di pistola

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 13 aprile 2024, tra via Codignole e via Corsica. Il primo a essere ferito è stato un 55enne di origine indiana, raggiunto da un colpo di pistola al torace.

L’uomo è stato soccorso da alcuni parenti e portato alla clinica Poliambulanza. Qui, però, dopo alcune ore è morto nonostante i tentativi dei medici di tenerlo in vita.

Poche ore dopo, in via Corsica un 80enne ha tentato di togliersi la vita. L’anziano, secondo quanto appurato, avrebbe puntato contro di sé una rivoltella aprendo il fuoco. A trovarlo in casa alcuni parenti, che hanno dapprima chiamato il 118, poi hanno deciso di trasportare in autonomia l’uomo in ospedale, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Gli spari dopo la lite

I due eventi potrebbero essere collegati tra loro. Infatti alcuni testimoni riferiscono che il 55enne avrebbe avuto una violenta lite con un uomo anziano prima di essere raggiunto da uno sparo al petto.

Il 55enne, infatti, sarebbe stato raggiunto da un uomo in casa e tra loro ci sarebbe stata una discussione i cui toni si sono alzati sempre più. Alla base del litigio ci sarebbero motivi legati ai soldi, ma su questo dettaglio si attende una conferma.

L’anziano avrebbe successivamente estratto la pistola dalla giacca aprendo il fuoco contro il 55enne. Ritornato a casa, poi, avrebbe tentato il suicidio.

Aperta indagine sull’accaduto

In via Corsica e via Codignole, nel quartiere Lamarmora, sono giunti gli uomini della scientifica, coadiuvati dalla polizia, per cercare di ricostruire quanto accaduto.

I rilievi sono proseguiti fino a tarda notte per cercare di accertare la dinamica e le cause di quello che sembra essere un omicidio seguito da un tentativo di suicidio, forse per il rimorso dell’80enne.