Colosseo teatro di una rissa, 17enne accoltellato vicino alla metro durante scontri tra egiziani e tunisini

Serata di violenza nella zona del Colosseo, nel pieno centro storico di Roma. Due bande rivali – una formata da giovani tunisini, l’altra da ragazzi egiziani – sono state protagoniste di una maxi rissa. In totale circa trenta le persone coinvolte. Durante gli scontri un 17enne è stato accoltellato e successivamente portato d’urgenza in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto.

Colosseo, violenta rissa: 17enne accoltellato al volto e all’addome

La maxi rissa è scoppiata intorno alle ore 20 di lunedì 10 marzo, nei pressi dell’uscita della metro che fa tappa al Colosseo.

In base a quanto trapelato fino ad ora sulla vicenda, nel corso della lite violenta tra le due bande un adolescente di 17 anni è stato accoltellato al volto e all’addome.

Fonte foto: ANSA

Il giovane è stato ricoverato d’urgenza e in condizioni gravi al policlinico Umberto I in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Quando gli agenti della polizia si sono recati sul posto, i membri delle due gang avevano già fatto perdere le loro tracce.

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla rissa e al ferimento del ragazzo 17enne.

Roma, l’intervento della polizia e il punto sulle indagini

Immediatamente i poliziotti del Distretto Trevi hanno dato il via alle indagini nel tentativo di risalire all’identità di coloro che si sono resi protagonisti di violenze e nel tentativo di fare totale luce sulle cause che hanno innescato la maxi rissa.

In particolare, gli investigatori hanno cominciato a passare al setaccio le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona per capire che cosa sia accaduto di preciso tra le due bande. Inoltre hanno iniziato a sentire i testimoni oculari che hanno assistito al pandemonio.

La richiesta di nuove misure per intensificare la sicurezza di cittadini e turisti

Non è la prima volta che nel centro della Capitale si verificano simili episodi di violenza. Per questo, molti cittadini, anche di recente, hanno chiesto nuove misure per intensificare la sicurezza dei residenti romani e dei turisti .