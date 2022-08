Cologne, corpo carbonizzato nel bagagliaio di un'auto: il giallo del ritrovamento nel Bresciano

Nel bagagliaio di un’auto data alle fiamme a Cologne, in provincia di Brescia, è stato trovato un cadavere carbonizzato, legato a mani e piedi. Secondo le prime informazioni raccolte da Ansa, il corpo sarebbe di un uomo e la vettura incendiata, una Range Rover, sarebbe intestata a uno straniero residente in un paese vicino.

Il ritrovamento

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, la segnalazione dell’auto in fiamme sarebbe stata effettuata intorno alle 13.30. I vigili del fuoco di Chiari sono arrivati nella campagna tra i Comuni di Cologne e Palazzolo, in prossimità di via Albarello, per domare il rogo.

Spente le fiamme avrebbero fatto la macabra scoperta del cadavere carbonizzato, secondo le prime informazioni, trovato legato nel baule dell’auto.

Forze dell’ordine a lavoro nel luogo del ritrovamento del cadavere carbonizzato, nelle campagne del Bresciano

Le indagini

Tutte circostanze che fanno ipotizzare ai carabinieri a lavoro sul caso che si tratti di un omicidio.

I militari dell’Arma non stanno però escludendo nessun’altra pista: sono in corso di verifica le testimonianze di alcuni passanti che avrebbero visto delle persone mentre abbandonavano la Range Rover andata in fiamme.

I precedenti

Come ricordato da Il Giorno, la zona del ritrovamento è poco distante da quella nella quale, nel 2018, Chiara Alessandri cercò di fare sparire il cadavere di Stefania Crotti, moglie dell’ex amante, uccisa a Gorlago e poi data alle fiamme in una zona isolata di campagna a Erbusco.

Soltanto ieri un altro cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato a bordo di un’automobile data alle fiamme nella periferia di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.

La vittima sarebbe un anziano, non è ancora chiaro se il ritrovamento del cadavere sia da collegare a un omicidio o ad altre cause.