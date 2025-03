Collegno, carabiniere fuori servizio vede un giovane mentre ruba la borsa a un'anziana: scatta l'arresto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un venticinquenne di origine peruviana è stato arrestato dai Carabinieri a Collegno per furto all’interno di un supermercato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, è stato sorpreso mentre tentava di rubare una borsa a una cliente.

Intervento dei Carabinieri

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto grazie all’intervento di un Maresciallo della stazione di Grugliasco, che, libero dal servizio e in abiti civili, stava facendo la spesa nello stesso supermercato di Collegno. Il militare ha notato il comportamento sospetto del giovane, che si aggirava tra i clienti e si era impossessato della borsa di una pensionata, lasciata incustodita sul carrello.

Fuga e arresto

Il Maresciallo ha prontamente bloccato il sospettato e ha avvisato la centrale operativa per richiedere rinforzi, mentre il complice del giovane è riuscito a fuggire. La borsa è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

Conseguenze legali

Al termine delle operazioni, il venticinquenne è stato tradotto in carcere presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, in quanto gravemente indiziato dei reati di “furto aggravato in concorso” e “ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato”. I provvedimenti sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.

Fonte foto: IPA