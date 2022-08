Colleferro, divampa incendio nel parcheggio: tre auto in fiamme, fermato il presunto responsabile

Dopo diversi giorni di indagini i Carabinieri della Compagnia di Colleferro avrebbero rintracciato un 30enne che sarebbe stato l’autore dell’incendio che venerdì 29 luglio 2022 ha distrutto tre auto in largo Biagio della Rosa, di fronte al cinema Ariston. L’uomo, fermato dalle forze dell’ordine, è accusato di aver dato fuoco alle auto per motivi passionali.

Incendio a Colleferro, cos’è successo

Il grosso incendio divampato venerdì pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma, ha lasciato l’intero paese col fiato sospeso. Tre auto, infatti, sono state avvolte dalle fiamme nel giro di pochi minuti, con il fuoco che ha minacciato anche le altre vetture vicine.

Solo grazie all’intervento tempestivo di un Carabiniere del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Colleferro, libero dal servizio, è stato evitato il peggio. Il militare, infatti, notando le fiamme ha provato a spegnere da solo l’incendio con l’utilizzo di un idrante di una struttura adiacente. L’uomo è rimasto anche intossicato a causa dei fumi inalati.

Chi è il 30enne fermato

A essere stato fermato,, dopo alcune ore di indagini, è un 30enne che sarebbe giunto a Colleferro direttamente dalla Capitale. Il giovane è indiziato infatti di aver dato fuoco alla vettura del compagno della sua ex convivente per il fatto di non aver mai accettato la fine della loro relazione.

Oltre alle testimonianze raccolte, attraverso ulteriori accertamenti, e visionando tutte le telecamere della zona, i militari hanno potuto stabilire che la vettura dell’uomo romano si trovasse a Colleferro ad un’ora compatibile con l’evento.