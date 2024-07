Coldplay in concerto all'Olimpico di Roma, la scaletta del 12 luglio: strade chiuse, come arrivare allo stadio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Tutto pronto per il concerto dei Coldplay in programma allo stadio Olimpico di Roma nella serata di venerdì 12 luglio, la prima di quattro date nella Capitale: dalla scaletta dell’evento alle strade chiuse attorno alla location, ecco cosa bisogna sapere.

Il programma dei concerti dei Coldplay a Roma

I Coldplay si preparano a salire sul palco allestito allo stadio Olimpico di Roma: la prima data è in programma nella serata di venerdì 12 luglio. Ad aprire il concerto sarà la cantante italiana Rose Villain.

Gli altri concerti sono previsti nelle serate di sabato 13, lunedì 15 e martedì 16 luglio.

Fonte foto: ANSA

Il cantante Chris Martin, frontman dei Coldplay.

La scaletta del concerto dei Coldplay a Roma

Con ogni probabilità, la scaletta del concerto dei Coldplay allo stadio Olimpico di Roma sarà uguale o molto simile a quella del 29 giugno al Glastonbury Festival. La riportiamo di seguito:

Yellow Higher Power Adventure of a Lifetime Paradise The Scientist Clocks Hymn for the Weekend Charlie Brown Viva la Vida We Pray Arabesque Violet Hill Infinity Sign Something Just Like This My Universe A Sky Full of Stars (Bis) Sparks The Jumbotron Song Humankind Fix You feelslikeimfallinginlove.

Quali sono le strade chiuse a Roma per il concerto dei Coldplay

Come previsto per le partite di calcio di Roma e Lazio e per altri eventi sportivi che hanno luogo allo stadio Olimpico di Roma, anche per le date capitoline del tour dei Coldplay sono previste alcune chiusure e limitazioni delle strade limitrofe.

Nello specifico, nei giorni dei concerti a Roma dei Coldplay è previsto il divieto di transito, eccetto veicoli autorizzati, su piazzale della Farnesina nel tratto compreso tra viale Paolo Boselli e viale Antonino di San Giuliano – via Alberto Blanc – via Tommaso Tittoni – via Paolo Boselli – viale della Macchia della Farnesina-Largo Ferraris IV-Ponte Duca D’Aosta e via Edmondo de Amicis.

Come sottolineato da Luce Verde, il pubblico può raggiungere lo stadio avvicinandosi con moto o bici, lasciandole nelle aree previste vicine allo stadio, oppure lasciando l’automobile nei parcheggi regolari o nelle nuove aree decentrate “Clodio” e “XVII Olimpiade”. In alternativa, ovviamente, è possibile raggiungere lo stadio Olimpico con il trasporto pubblico.