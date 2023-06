Coldplay cantano O mia bela madunina nel concerto di San Siro a Milano: altro omaggio all'Italia dopo Napoli

I Coldplay l’hanno rifatto: dopo l’omaggio alla città di Napoli con l’esecuzione di una cover di ‘Napule è’ di Pino Daniele durante il concerto allo stadio Diego Armando Maradona, la band capitanata da Chris Martin ha omaggiato Milano allo stadio San Siro intonando la celebre canzone ‘O mia bela madunina‘.

L’omaggio di Chris Martin a Milano

Nella serata di domenica 25 giugno, nel primo dei quattro concerti in programma allo stadio San Siro di Milano per il Music of the Spheres World Tour dei Coldplay, il frontman della band, Chris Martin, si è esibito sulle note di ‘O mia bela Madunina’, brano simbolo del capoluogo lombardo, accompagnato al violino dal musicista e produttore torinese Davide Rossi.

Prima di intonare ‘O mia bela Madunina’, Chies Martin ha ringraziato gli italiani per “essere così gentili con noi da tanti anni” e ha detto ironicamente: “Se non viene molto bene, non mettetelo su YouTube“. Durante l’esibizione il frontman dei Coldplay ha poi citato “Pavarotti e Benigni“, ha detto “grazie per ospitarci qui” e menzionato “Elisa e Pausini“.

Il retroscena di Davide Rossi

Il musicista torinese Davide Rossi ha rivelato un retroscena su Instagram. Verso la fine dell’esibizione con Chris Martin, il cantante gli ha detto: “Tu continua a suonare, per favore, che devo correre sull’altro palco”. Costretto a improvvisare, Rossi ha suonato al violino ‘Viva la Vida‘, accompagnato dai cori del pubblico a San Siro.

Il commento di Enrico Mentana

Il giornalista Enrico Mentana, su Facebook, ha commentato l’omaggio fatto dai Coldplay alla città di Milano: “Così però hanno tolto un po’ di fascino all’omaggio a Pino Daniele dell’altro giorno”.

I prossimi concerti a San Siro dei Coldplay

Quello di domenica 25 giugno è stato il primo di quattro concerti previsti allo stadio San Siro per il Music of the Spheres World Tour dei Coldplay. La band tornerà sul palco anche nelle serate di lunedì 26 giugno, mercoledì 28 e giovedì 29.

Ad aprire i concerti, come già avvenuto nella serata di domenica 25 giugno, saranno la cantante italiana Mara Sattei e i Chvrches, reduci dall’esibizione a Glastonbury.