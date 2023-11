Colapesce e Dimartino lanciano la canzone Ragazzo di destra, pioggia di critiche: cosa dice il testo

Il nuovo disco “Lux Eterna Beach” di Colapesce e Dimartino sarà fuori venerdì 3 novembre, e già sta dividendo il pubblico per il singolo ‘Ragazzo di destra‘, un titolo dal quale si intuisce la presenza di un testo provocatorio. I due cantautori siciliani non sono nuovi alla satira sociale, già presentata al grande pubblico ai tempi di ‘Musica leggerissima’ e continuata con ‘Splash’, ma che troviamo anche nel duetto con Fabri Fibra in ‘Propaganda’ dal nuovo disco del rapper di Senigallia. A questo giro, tuttavia, Colapesce e Dimartino hanno fatto breccia anche in alcune redazioni.

Cosa dice il testo

Stereotipi. Questa la chiave di scrittura e lettura scelta da Colapesce e Dimartino. Nel testo, infatti, inseriscono tutte le figure simbolo del “ragazzo di destra” del titolo, un ritratto quasi caratterista che spesso viene proposto anche sui social.

Così al ragazzo di destra i due cantautori fanno indossare un “bomberino”, gli dicono “posa il mangangello” e gli attribuiscono slogan come: “Gli invasori fra i co***oni li farei tutti fuori”.

Fonte foto: ANSA Il testo del brano Ragazzo di destra di Colapesce Dimartino scatena le polemiche: di cosa parla la canzone?

In altri versi il duo tenta l’approccio con il ragazzo di destra del titolo descrivendolo, tuttavia, come una persona fragile e preda delle sue paure.

Nell’incipit cantano: “Ti giuro, nessuno ce l’ha con te” e ancora: “C’è un bambino dentro di te che è ancora convinto di dover dimostrare”.

Infine, la descrizione di una solitudine: “Fragile faccia nera, sei sul ciglio di una scogliera. Come mai hai paura?”.

Le polemiche contro ‘Ragazzo di destra’

Il testo di ‘Ragazzo di destra’ è stato aspramente criticato da tanti utenti e da altrettante redazioni, con accuse a vario titolo di faziosità e una testata che ha tacciato il tuo di “spocchia, saccenza e supponenza”.

Qualcun altro invoca il “limite alla decenza”, mentre sui social c’è chi accusa il duo di aver esposto la tessera di un certo partito con una canzone che avrebbe poco a che fare con le hit radiofoniche che fino ad oggi hanno consacrato Colapesce e Dimartino al successo, anche dopo l’ultima apparizione al Festival di Sanremo.

Ora, che ne pensano i diretti interessati di queste critiche?

La risposta di Colapesce e Dimartino

A offrire uno spazio di replica al duo di cantautori ci ha pensato ‘Corriere della sera’, che li ha intervistati.

La prima risposta alla richiesta di spiegazioni sul testo arriva da Dimartino, che spiega: “Se la destra parla per slogan deve aspettarsi una risposta per slogan. Ribaltiamo il gioco“.

Quindi: “La canzone parla di ‘un’ ragazzo di destra, non di tutti“. Chi polemizza sembra cercare “un nemico che non c’è“.

Oggi la canzone d’autore impegnata si può dire sparita? Colapesce risponde: “C’è bisogno di tornare a dire cose. Vorrei sentire più voci che prendono posizione, anche se scomoda”.