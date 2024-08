Col vaiolo delle scimmie si riparla di Green Pass e vaccino, complottisti all'attacco: cos'è la "plandemia"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Mentre il vaiolo delle scimmie si sta tramutando in una vera e propria emergenza globale, sui Social Media i complottisti si scatenano. Non solo nel nostro Paese, ma in tutto il mondo: si inizia a parlare addirittura di “plandemia”, indicando un nuovo possibile Green Pass e il vaccino contro il virus Mpox come dei mezzi per la creazione di una nuova razza.

Vaiolo delle scimmie, le nuove teorie dei complottisti sui social

Ad ogni nuova emergenza sanitaria corrisponde una vera e propria ondata di teorie portate avanti dai complottisti di tutto il mondo.

Come riporta Adnkronos, soprattutto negli ultimi giorni si sono diffuse numerose teorie e diversi commenti negativi contro scienziati e OMS. Da quando è stata dichiarata l’emergenza, in molti si scagliano contro gli scienziati e si dimostrano diffidenti in merito al vaiolo delle scimmie.

C’è anche chi nomina alcuni dei nomi più autorevoli che abbiamo sentito più volte durante la pandemia di Covid-19.

È il caso, per esempio, di Anthony Fauci: lo studioso americano, secondo i complottisti, farebbe in realtà parte della CIA.

Cos’è la plandemia? L’assurda teoria su Green Pass e vaccino

Secondo l’assurda teoria social diffusa dai complottisti, in particolare, Fauci avrebbe diretto un progetto per la creazione del vaiolo delle scimmie. Il virus Mpox, secondo i complottisti, sarebbe addirittura stato creato in laboratorio.

Le teorie complottiste si stanno diffondendo praticamente ovunque, tanto che Le Monde, noto quotidiano francese, ha recentemente dedicato un articolo alla questione.

Nell’articolo di Le Monde si parla di plandemia: secondo una teoria dei complottisti, la nuova epidemia sarebbe stata pianificata.

In questo scenario, si torna anche a parlare di Green Pass e vaccino, che secondo i complottisti verranno nuovamente introdotti, mimando quanto già accaduto in epoca Covid.

La situazione in Italia

Il vaiolo delle scimmie ha causato la reazione dei complottisti anche nel nostro Paese.

Si torna a parlare, anche sui profili social nostrani, di vaccino e di Green Pass. Gli strumenti che abbiamo per difendere la nostra salute dal virus Mpox vengono indicati dai complottisti come mezzi per privarci dei nostri diritti.

E c’è di più: gli anti-vax li definiscono addirittura mezzi per la creazione di nuove razze.